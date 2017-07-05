"Левада-центр": две трети россиян хотели бы переизбрания Владимира Путина

Две трети (66%) россиян хотели бы, чтобы президент РФ Владимир Путин остался на своем посту после выборов 2018 года, еще 18% верят, что к этому сроку в стране может появиться новый лидер, свидетельствуют данные июньского опроса "Левада-центра".

При этом, 42% участников опроса заявили, что новый президент должен проводить во внутренней политике «такую же, как сейчас» линию, а 34% — «более жесткую, чем сейчас». Каждый седьмой (12%) выступает за "более либеральную, чем сейчас" внутреннюю политику. Каждый десятый (11%) затруднился ответить.

Более половины россиян (56%) считают, что во внешней политике будущий президент должен придерживаться "такой же линии, как сейчас", еще 19% поддерживает линию "на более жесткую конфронтацию с Западом", каждый седьмой (13%) выступает за "снижение конфронтации". Затруднились ответить 11% респондентов.

Опрос «Левада-центра» был проведен в период с 23 по 26 июня среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов России. Статистическая погрешность не превышает 3,4%, сообщает «Интерфакс».