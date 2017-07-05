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Московский листок

"Левада-центр": две трети россиян хотели бы переизбрания Владимира Путина

Опубликовано 05.07.2017 в разделе комментариев 6

"Левада-центр": две трети россиян хотели бы переизбрания Владимира Путина

Две трети (66%) россиян хотели бы, чтобы президент РФ Владимир Путин остался на своем посту после выборов 2018 года, еще 18% верят, что к этому сроку в стране может появиться новый лидер, свидетельствуют данные июньского опроса "Левада-центра".

При этом, 42% участников опроса заявили, что новый президент должен проводить во внутренней политике «такую же, как сейчас» линию, а 34% — «более жесткую, чем сейчас». Каждый седьмой (12%) выступает за "более либеральную, чем сейчас" внутреннюю политику. Каждый десятый (11%) затруднился ответить.

Более половины россиян (56%) считают, что во внешней политике будущий президент должен придерживаться "такой же линии, как сейчас", еще 19% поддерживает линию "на более жесткую конфронтацию с Западом", каждый седьмой (13%) выступает за "снижение конфронтации". Затруднились ответить 11% респондентов.

Опрос «Левада-центра» был проведен в период с 23 по 26 июня среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов России. Статистическая погрешность не превышает 3,4%, сообщает «Интерфакс».

 

 



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Всего комментариев к статье: 6
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Re: Долой выборы!!!
недоумение написал 05.07.2017 12:17
"Даешь референдум "За ответственную власть!"."-дык, лохторат на нем будет голосовать за безответственную, ведь сам -то он в массе , субъективно судя по реальности , тоже хотел-бы отвечать мало за что...
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(без названия)
Зачем эти опросы? написал 05.07.2017 11:50
Кому лишний раз приятно напоминание что две трети россиян недоумки?
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(без названия)
тютютю написал 05.07.2017 11:41
Здесь по случаю грядущего праздника в Путлерстане - по случаю встречи Трампа с Путеным - такая проблема: рост Трампа - 1,91 метра, а ростик Путена - 1,62 метра. И в путенском агитпропе сейчас ломают голову, как сделать из пигмея Путена богатыря, на фоне которого пигмеем смотрелся бы Трамп... кстати, мне тоже интересно, как путенская обслуга порешает этот стратегически важный вопрос.
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(без названия)
CHIPOLINO написал 05.07.2017 11:38
"ЛЕБЕДА"-ценТнер еще и не то нам расскажет в предверии скоро и обуявшего всех счастиЯ по поводу самоназначения моли на должность гаранта. Ждем повышенных результатов!
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***
лесник написал 05.07.2017 11:31
Между народом и властью - бездна.И все опросники работают только на власть...
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Долой выборы!!!
Лис. написал 05.07.2017 11:20
Даешь референдум "За ответственную власть!".
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