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Московский листок

39% россиян продолжают экономят на продуктах

Опубликовано 05.07.2017 в разделе комментариев 1

39% россиян продолжают экономят на продуктах

Почти 39% жителей России вынуждены экономить на продуктах питания, следует из результатов июньского опроса исследовательского холдинга «Ромир». «Немного сократилось число тех, кто экономит на покупке продуктов питания в целом, хотя по-прежнему такие заявления делают четверо из десяти россиян (39%)», - цитирует RNS сообщение «Ромир».

По данным социологов, за прошедший год в 2,5 раза выросло число граждан, вынужденных экономить на медицинских услугах и спорте, каждый третий опрошенный сократил расходы на путешествия, развлечения и одежду, каждый пятый — на рестораны и алкоголь.

В то же время число российских граждан, которым не приходится ни на чем экономить, выросло с 11% до 18%.

Отметим, что согласно майскому опросу ВЦИОМ, 10 процентов россиян "едва сводят концы с концами", еще 29 процентам наших сограждан денег хватает только на еду, а покупка одежды уже затруднительна.

Суммарно в разряд бедных попали 39% участников опроса, что является рекордом за последние восемь лет, отмечают социологи.

При этом, 41% опрошенных заявили, что покупка еды и одежды проблем не вызывает, но при этом что-то большее они позволить себе пока не могут (в 2014 году таких было 56%). Еще 14% россиян могут себе позволить покупку мебели и бытовой техники, но на большее средств у них не хватает (три года назад таких было 23%). Лишь 3% сограждан заявили, что могут позволить себе "практически всё" (в 2014 году таких было только 2%).

В целом исследователи отмечают, что самооценка материального положения сегодня вплотную приблизилась к посткризисному 2009 году.

 



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Всего комментариев к статье: 1
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Ешь богатых!!!
Лис написал 05.07.2017 11:41
"Вставай, проклятьем заклейменный,
Весь мир голодных и рабов,
Кипит наш разум возмущенный
И в смертный бой вести готов.
Весь мир насилия мы разрушим
До основания, а затем
Мы наш, мы новый мир построим,
Кто был ничем, тот станет всем."Да здравствует Социалистическая революция!!!
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