Столичный метрополитен рекомендовал москвичам отказаться от поездок в час пик

Столичный метрополитен просит пассажиров отказаться от использования подземки в часы пик, сообщил первый замначальника московского метрополитена по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов в среду в ходе Пятого международного экспертного совета по транспортным вопросам.
"Сейчас на станциях уже размещаются плакаты с указанием пиковой загрузки поездов с тем, чтобы пассажиры сами рассчитывали, когда именно им лучше поехать в подземке", - цитирует РИА Новости Латыпова.
По его словам, на некоторых станциях достаточно выехать на пятнадцать минут раньше, чтобы не попасть в загруженный поезд.
По словам Латыпова, в некоторых метрополитенах мира введена повышенная плата за проезд в часы пик. Например, лондонскому метрополитену благодаря такой системе удалось снизить пассажиропоток.
|
|
La Terrible написал 05.07.2017 13:16
Да и вообще, пора нерезиновую расселять от греха подальше, ибо с "понаехавшими" мегаполис давно переплюнул все мировые анклавы, тут уже ничто не спасет от перманентной давки. Да еще с учетом собянинских "ремонтных работ" где нужно и не нужно.
Григорьич написал 05.07.2017 13:12
"По Москве идет троллей-бус,
Шинами шуршит троллей-бус!"
И "грузин московского разлива" запел про "синий троллейбус, последний, случайный"...
А тем временем число "понаехавших" росло, и уже стало непонятно: кто там "коренные", а кто - "пристяжные". И всем надо куда-то ехать...
А с приходом "рыночных" реформ всем приспичило ездить на личном авто, да чтоб машина стояла под окнами.
Но кроме проблем со стоянками, обострилась проблема простого проезда - топография города никак не способствует расширению транспортных магистралей, и сведения о пробках стали подобны сводкам фронтовых новостей.
Хочешь - не хочешь, а пришлось вернуться к поездкам в метро. Но уже в конце 90-х поездка в метро в час "пик" стала просто опасной для жизни - всегда есть шанс упасть на пути, и для здоровья...
Что тут посоветовать несчастным "москвачам"?
Перестать "тянуть одеяло на себя"? Прекратить бессовестную эксплуатацию периферии? Невозможно. Капитализм...
"Рассредоточиться", как при угрозе ядерного нападения? Тоже невозможно, особенно в условиях воинствующего индивидуализма. "Каждый - за себя", и "пусть неудачник плачет"...
Несчастная столица, несчастная страна.
Калькулятор написал 05.07.2017 12:51