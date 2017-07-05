Столичный метрополитен рекомендовал москвичам отказаться от поездок в час пик

Столичный метрополитен просит пассажиров отказаться от использования подземки в часы пик, сообщил первый замначальника московского метрополитена по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов в среду в ходе Пятого международного экспертного совета по транспортным вопросам.

"Сейчас на станциях уже размещаются плакаты с указанием пиковой загрузки поездов с тем, чтобы пассажиры сами рассчитывали, когда именно им лучше поехать в подземке", - цитирует РИА Новости Латыпова.

По его словам, на некоторых станциях достаточно выехать на пятнадцать минут раньше, чтобы не попасть в загруженный поезд.

По словам Латыпова, в некоторых метрополитенах мира введена повышенная плата за проезд в часы пик. Например, лондонскому метрополитену благодаря такой системе удалось снизить пассажиропоток.