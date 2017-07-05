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Московский листок

Правительство продлило продовольственное эмбарго до конца 2018 года

Опубликовано 05.07.2017 в разделе комментариев 0

Правительство продлило продовольственное эмбарго до конца 2018 года

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление о продлении до конца 2018 года действия продовольственного эмбарго в отношении ряда стран Запада, наложивших на Россию санкции.

«Продлен с 1 января по 31 декабря 2018 года запрет на ввоз в Россию отдельных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, страной происхождения которых являются Соединенные Штаты Америки, страны Европейского союза, Канада, Австралия, Королевство Норвегия, Украина, Республика Албания, Черногория, Республика Исландия и Княжество Лихтенштейн», — говорится в пояснительной записке к постановлению.

Западные страны ввели антироссийские санкции в 2014 году из-за ситуации на Украине и в Крыму. Москва в ответ ограничила импорт продуктов из стран, которые наложили ограничения. Эмбарго распространяется на мясо, колбасы, рыбу и морепродукты, овощи, фрукты и молочные продукты.

29 июня премьер Дмитрий Медведев заявил, что правительство предложило президенту продлить контрсанкции до 31 декабря 2018 года. На следующий день указ о продлении ограничительных мер подписал Владимир Путин.

Напомним, ЕС ввел ограничительные меры в отношении России в июле 2014 года после присоединения Крыма, а также из-за ситуации на Украине. Санкции включают в себя: ограничение доступа на рынок капитала ЕС для ряда российских финансовых институтов с госучастием, оборонных и энергетических компаний, эмбарго на торговлю оружием и поставки в Россию товаров двойного назначения, ограничение доступа российской стороны к некоторым технологиям в нефтегазовой сфере. В ответ Россия ограничила импорт продовольственных товаров из стран, которые ввели в отношении нее санкции.

 



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