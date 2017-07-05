В Ростовской области шахтеры "Кингкоула" вновь объявили голодовку

В городе Гуково Ростовской области работники обанкротившейся компании "Кингкоул" вновь объявили голодовку, требуя погашение задолженности по заработной плате.

"Пикеты продолжаются каждый день кроме субботы и воскресенья, их продлили до 7 ноября. Голодовка возобновилась 4 июля. Всего голодать начнут 50 человек - 40 из них находятся в Гуково, еще 10 человек - в Москве", - цитирует Интерфакс представителя инициативной группы шахтеров Татьяну Авачеву.

По ее словам, 16 сотрудников "Кингкоула" уже направили уведомления о начале голодовки в прокуратуру по почте, оставшиеся планируют отправить уведомления в ближайшее время. В Москве голодовку планируют начать 10 июля, и соответствующее уведомление об этом также будет отправлено властям города. Она отметила, что участники голодовки находятся у себя дома.

По подсчетам инициативной группы, невыплаченные долги перед шахтерами составляют около 374 млн рублей. В эту сумму входят долги по зарплатам (около 125 млн рублей), пайковый уголь за три года (49 млн рублей), а также компенсации за невыплаченную вовремя зарплату и по иным выплатам (200 млн рублей).

Протесты горняков начались через два дня после того, как местные власти заявили о полном погашении задолженности перед шахтерами. Задолженность, по информации пресс-службы губернатора, погашена перед 3,2 тыс. работников, всего выплачено 308,2 млн рублей.

В свою очередь, сотрудники предприятия утверждают, что им была выплачена лишь основная зарплата. Невыплаченными остаются множество доплат и надбавок.

Напомним, горняки «Кингкоула» уже проводили голодовку летом 2016 года. Задолженность организации перед рабочими на тот момент достигла более 12 месяцев. В апреле суд приговорил генерального директора предприятия Владимира Пожидаева к пяти годам лишения свободы за многомесячную невыплату зарплаты шахтерам.