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Московский листок

Австрия направила солдат и бронетехнику на границу с Италией для защиты от мигрантов

Опубликовано 05.07.2017 в разделе комментариев 2

Австрия направила солдат и бронетехнику на границу с Италией для защиты от мигрантов

Австрия направила 750 солдат и бронетехнику в район альпийского перевала Бреннер на границе с Италией для сдерживания потока иммигрантов, сообщает Euronews со ссылкой на заявление министра обороны страны. Издание отмечает, через этот перевал проходит один из самых популярных маршрутов нелегальной миграции из Италии в остальную Европу.

"Только за последние полгода в Италии высадились более 70 тысяч нелегалов. Накануне Рим в который раз потребовал помощи от ЕС, пригрозив закрыть свои порты для судов гуманитарных организаций, которые и спасают значительное число мигрантов у ливийских берегов. Всех их высаживают именно в Италии. Рим предложил использовать для этого и другие страны, но положительной реакции предложение не вызвало", - пишет издание.

Отмечается, что после заявлений австрийского военного ведомства министерство иностранных дел Италии вызвало посла Австрии для объяснений.

 



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Всего комментариев к статье: 2
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(без названия)
Watcher написал 05.07.2017 15:04
мигрантам надо предоставить снайперские винтовки, гранатометы и пару-тройку опытных командиров, чтобы они разбили австрийские войска в горах, после чего посадили всю австрию на счетчик, репарации и контрибуции, параллельно оптимизируя численность австрияк.
Что же касается мусульман воюющих в филиппинах, то пора уже рассматривать планы высадки в сингапур! - столько золота там можно набрать, что ого-го! С каждого сингапурца можно вытрясти много золота.
А разбить сингапурское псевдо армию и небольшой отряд пиндосов не составит проблем.
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(без названия)
!!TO-TALI-TARN-JT!!!& написал 05.07.2017 14:30
"Австрия направила 750 солдат и бронетехнику в район альпийского перевала Бреннер на границе с Италией для сдерживания потока иммигрантов"
- Надо бы им "Солнцепеки" в гуманитарку послать, этим австропитекам...
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