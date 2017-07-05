Австрия направила солдат и бронетехнику на границу с Италией для защиты от мигрантов

Австрия направила 750 солдат и бронетехнику в район альпийского перевала Бреннер на границе с Италией для сдерживания потока иммигрантов, сообщает Euronews со ссылкой на заявление министра обороны страны. Издание отмечает, через этот перевал проходит один из самых популярных маршрутов нелегальной миграции из Италии в остальную Европу.
"Только за последние полгода в Италии высадились более 70 тысяч нелегалов. Накануне Рим в который раз потребовал помощи от ЕС, пригрозив закрыть свои порты для судов гуманитарных организаций, которые и спасают значительное число мигрантов у ливийских берегов. Всех их высаживают именно в Италии. Рим предложил использовать для этого и другие страны, но положительной реакции предложение не вызвало", - пишет издание.
Отмечается, что после заявлений австрийского военного ведомства министерство иностранных дел Италии вызвало посла Австрии для объяснений.
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Watcher написал 05.07.2017 15:04
Что же касается мусульман воюющих в филиппинах, то пора уже рассматривать планы высадки в сингапур! - столько золота там можно набрать, что ого-го! С каждого сингапурца можно вытрясти много золота.
А разбить сингапурское псевдо армию и небольшой отряд пиндосов не составит проблем.
!!TO-TALI-TARN-JT!!!& написал 05.07.2017 14:30
- Надо бы им "Солнцепеки" в гуманитарку послать, этим австропитекам...