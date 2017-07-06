Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Как идёт борьба с декоммунизацией в России и на Украине

Опубликовано 06.07.2017 автором в разделе комментариев 2

украина рф декоммунизация
Как идёт борьба с декоммунизацией в России и на Украине

15 мая этого года в Туле произошло происшествие, взволновавшее местную общественность. Новые собственники Дворца культуры железнодорожников (ДКЖ), который стал теперь именоваться Дворцом молодёжи, сбили со здания лепнину с символикой Советского Союза. 4-тонный барельеф сбивали в течение двух дней. Это событие возмутило местных краеведов и вообще неравнодушных граждан. Отзыв "Манкурты!!!" в соцсетях был ещё не самым резким.

И вот смущённые господа декоммунизаторы решили пойти на попятный. Заместитель министра молодёжной политики области Василий Яицкий 3 июля сообщил журналистам, что лепнина будет восстановлена. Журналистам даже устроили посещение мастерской, где уже приступили к воссозданию барельефа. К августу он вернётся на своё место. И не за счёт бюджета, как утверждают.

Между тем и из Питера приятная и совсем свежая весть подоспела — там демонтировали по решению суда мемориальную доску адмирала Колчака. Из новостей: "На Петроградской стороне по решению суда демонтировали мраморную плиту в память об адмирале Александре Колчаке. Сторонники лидера белого движения защитить её не успели, но борьбу не оставят."

Увы, случилось горькое для всех булкохрустцев и оплакивателей РКМП — любезный их сердцу АдмиралЪ Александр Васильевич вновь символически отправился "в прорубь". Скатертью дорога! :)

Как актуально сегодня звучит песенка времён гражданской войны:

Мундир английский,

Погон французский,

Табак японский,

Правитель омский.

 

Припев:

Эх, шарабан мой,

Американка,

Не будет денег,

Возьму продам-ка!

 

Мундир сносился,

Погон свалился,

Табак скурился,

Правитель смылся.

 

Омск заняли,

Иркутск отняли

И с шарабаном

Колчака забрали.

 

Что ж, эти маленькие победы общественности над антисоветчиками и антикоммунистами местного розлива показывает, что с декоммунизацией в России пока бороться вполне можно. А значит — и нужно. А всем жителям Тулы и Ленинграда, которые добились этих маленьких побед — поздравления!

Однако расслабляться не стоит — ведь борьба вокруг советских/антисоветских символов и знаков — это только надводная часть айсберга большой борьбы вокруг демонтажа всех социальных, трудовых, гражданских и иных завоеваний революции 1917 года и всей эпохи СССР. И эта борьба неизбежно будет продолжаться!

И для сравнения... А вот на каких плачевных позициях идёт борьба с декоммунизацией на Украине. Свежая новость: украинский институт национальной памяти просит ГПУ, СБУ и полицию расследовать установку городской властью Горишних Плавней стелы на въезде в город с изображением его старого названия — Комсомольск.

Пресловутый институт нацпамяти (хочется добавить: "имени Дж. Орвелла") требует возбуждения уголовного дела "по факту распространения и публичного использования символики коммунистического тоталитарного режима".

Такие дела. Как видим, борьба против декоммунизации идёт и в бывшей УССР, и в бывшей РСФСР. Но только как же по-разному она идёт... В Туле и Питера господам декоммунизаторам аккуратно указали на их место. На Украине они, наоборот, сами указывают всем место и открыто грозят несогласным скамьёй подсудимых и тюрьмой. Пусть теперь господа и граждане российские "левые", которые откровенно или прикровенно отмазывали пронацистский "евромайдан", расскажут нам, как он замечательно продвинул Украину по пути свободы и прогресса...



Рейтинг:   3.00,  Голосов: 2
Поделиться
Всего комментариев к статье: 2
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
Киса написал 06.07.2017 00:39
Надо требовать замены Мединского, а его самого выкинуть из страны. Он к России никакого отношения не имеет.
Ответить
(без названия)
Как идет борьба с декоммунизацией написал 06.07.2017 00:22
об какой декоммунизации речь, есои картавому карлику более 6000 пямятников по России понаставлено, его именем названы тысячи улиц, а его тушка до сих пор лежит в сатанинском зиккурате?
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Вам на что денег хватает?:
Результаты
Интернет-ТВ
Украинский терроризм спешит в Таганрог
Украинский терроризм спешит в Таганрог
04.07.2017
Почему в РФ - нищенские зарплаты?
Почему в РФ - нищенские зарплаты?
05.07.2017
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Как идёт борьба с декоммунизацией в России и на Украине (2)
Путина кандидатом в президенты выдвинет Путин (0)
"Здесь живёт убийца" (0)
Цифровая экономика обойдется российскому бюджету в 100 млрд рублей ежегодно (8)
МЧС будет бороться со стихийными бедствиями с божьей помощью (7)
В КПРФ предложили разорвать дипломатические отношения с Польшей (13)
Российских футболистов оставят без премиальных за вылет из Кубка конфедераций (3)
Прокуратура просит приговорить лидера "Шалтая-Болтая" к 2,5 годам тюрьмы (0)
Минсельхоз пообещал полное импортозамещение через 5-7 лет (6)
Австрия направила солдат и бронетехнику на границу с Италией для защиты от мигрантов (3)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Максим Калашников Максим Калашников: И.Стрелков вызывает А.Навального на дебаты
Дарья Митина Дарья Митина: Мoсквариум
Максим Калашников Максим Калашников: Новая миссия многоликого Мальцева, эмиграция, "орда" силовиков и Мара Багдасарян
Дарья Митина Дарья Митина: [Флегматичнo]
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: США угоняют Восточную Европу
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2016 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
      читайте нас также: pda | twitter | rss