Как идёт борьба с декоммунизацией в России и на Украине

15 мая этого года в Туле произошло происшествие, взволновавшее местную общественность. Новые собственники Дворца культуры железнодорожников (ДКЖ), который стал теперь именоваться Дворцом молодёжи, сбили со здания лепнину с символикой Советского Союза. 4-тонный барельеф сбивали в течение двух дней. Это событие возмутило местных краеведов и вообще неравнодушных граждан. Отзыв "Манкурты!!!" в соцсетях был ещё не самым резким.

И вот смущённые господа декоммунизаторы решили пойти на попятный. Заместитель министра молодёжной политики области Василий Яицкий 3 июля сообщил журналистам, что лепнина будет восстановлена. Журналистам даже устроили посещение мастерской, где уже приступили к воссозданию барельефа. К августу он вернётся на своё место. И не за счёт бюджета, как утверждают.

Между тем и из Питера приятная и совсем свежая весть подоспела — там демонтировали по решению суда мемориальную доску адмирала Колчака. Из новостей: "На Петроградской стороне по решению суда демонтировали мраморную плиту в память об адмирале Александре Колчаке. Сторонники лидера белого движения защитить её не успели, но борьбу не оставят."

Увы, случилось горькое для всех булкохрустцев и оплакивателей РКМП — любезный их сердцу АдмиралЪ Александр Васильевич вновь символически отправился "в прорубь". Скатертью дорога! :)

Как актуально сегодня звучит песенка времён гражданской войны:

Мундир английский,

Погон французский,

Табак японский,

Правитель омский.

Припев:

Эх, шарабан мой,

Американка,

Не будет денег,

Возьму продам-ка!

Мундир сносился,

Погон свалился,

Табак скурился,

Правитель смылся.

Омск заняли,

Иркутск отняли

И с шарабаном

Колчака забрали.

Что ж, эти маленькие победы общественности над антисоветчиками и антикоммунистами местного розлива показывает, что с декоммунизацией в России пока бороться вполне можно. А значит — и нужно. А всем жителям Тулы и Ленинграда, которые добились этих маленьких побед — поздравления!

Однако расслабляться не стоит — ведь борьба вокруг советских/антисоветских символов и знаков — это только надводная часть айсберга большой борьбы вокруг демонтажа всех социальных, трудовых, гражданских и иных завоеваний революции 1917 года и всей эпохи СССР. И эта борьба неизбежно будет продолжаться!

И для сравнения... А вот на каких плачевных позициях идёт борьба с декоммунизацией на Украине. Свежая новость: украинский институт национальной памяти просит ГПУ, СБУ и полицию расследовать установку городской властью Горишних Плавней стелы на въезде в город с изображением его старого названия — Комсомольск.

Пресловутый институт нацпамяти (хочется добавить: "имени Дж. Орвелла") требует возбуждения уголовного дела "по факту распространения и публичного использования символики коммунистического тоталитарного режима".

Такие дела. Как видим, борьба против декоммунизации идёт и в бывшей УССР, и в бывшей РСФСР. Но только как же по-разному она идёт... В Туле и Питера господам декоммунизаторам аккуратно указали на их место. На Украине они, наоборот, сами указывают всем место и открыто грозят несогласным скамьёй подсудимых и тюрьмой. Пусть теперь господа и граждане российские "левые", которые откровенно или прикровенно отмазывали пронацистский "евромайдан", расскажут нам, как он замечательно продвинул Украину по пути свободы и прогресса...