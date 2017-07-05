Минсельхоз пообещал полное импортозамещение через 5-7 лет

Россия сможет полностью заместить импортное продовольствие в течение 5-7 лет, заявил министр сельского хозяйства России Александр Ткачев на открытии Всероссийского дня поля-2017 в Казани в среду.

"Через 5 лет, по отдельным видам продукции, может быть, через 7 лет мы полностью заместим, мы полностью сможем производить в полном объеме продукты питания российского производства. То есть полностью закрыть дефицит и более того, выходить на другие рынки, заниматься активно экспортом и, естественно, на этом зарабатывать", - цитирует министра Интерфакс.

По его словам, за последние три года Россия сократила импорт продовольствия из разных стран в 2,5 раза. "Это огромное завоевание, это огромная победа наших селян, крестьян", - отметил Ткачев.