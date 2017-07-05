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Московский листок

Прокуратура просит приговорить лидера "Шалтая-Болтая" к 2,5 годам тюрьмы

Опубликовано 05.07.2017 в разделе комментариев 0

Прокуратура просит приговорить лидера "Шалтая-Болтая" к 2,5 годам тюрьмы

Гособвинение просит приговорить лидера хакерской группировки «Шалтай-Болтай» Владимира Аникеева к двум годам и шести месяцам колонии общего режима, сообщил журналистам адвокат Аникеева Руслан Коблев.

«Два года и шесть месяцев общего режима — то есть максимальный срок», цитирует RNS Коблева. По его словам, приговор его подзащитному будут объявлен 6 июля.

Ранее Аникеев признал вину в незаконном доступе к компьютерной информации. В апреле ему было предъявлено в окончательной редакции обвинение в организации неправомерного доступа к компьютерной информации, совершенного группой лиц по предварительному сговору или организованной группой (ч. 3 ст. 272 УК РФ).

По версии следствия, в 2013–2016 годах члены группа «Шалтай-Болтай», взломли почтовые ящики и похитили информацию у шести человек. Среди них: бывший начальник дирекции по управлению проектами в сфере ЖКХ ПАО «Сбербанк России» Евгений Кисляков, помощник президента Андрей Белоусов, гендиректор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев, пресс-секретарь премьер-министра Наталья Тимакова и замначальника управления по внутренней политике администрации президента Тимур Прокопенко.

 



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