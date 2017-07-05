В КПРФ предложили разорвать дипломатические отношения с Польшей

Депутат Госдумы от КПРФ Николай Харитонов предложил разорвать дипломатические связи с Польшей и отозвать из страны посла в ответ на принятый Варшавой закон о сносе советских памятников.

"Мы должны к концу дня принять обращение в отношении того закона, который принял польский Сейм. В нашем обращении должно быть предусмотрено сегодня же к вечеру разорвать дипломатические связи, отозвать своего посла, польского прогнать, всякую торговлю в Польше закрыть", - цитирует РИА Новости Харитонова.

Он подчеркнул, что в Польше погибли 600 тысяч солдат Красной армии.

Напомним, 22 июня сейм Польши проголосовал за внесение поправок в закон о запрете пропаганды коммунизма или другого тоталитарного строя в названиях зданий и объектов. Они предполагают снос около 500 памятников, "прославляющих коммунизм". Закон не затрагивает памятники, расположенные на кладбищах и вдали от публичных мест. По подсчетам Института национальной памяти Польши, отвечающего за мемориальную работу, закон о декоммунизации коснется около 230 памятников Красной армии.