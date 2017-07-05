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Московский листок

В КПРФ предложили разорвать дипломатические отношения с Польшей

Опубликовано 05.07.2017 в разделе комментариев 3

В КПРФ предложили разорвать дипломатические отношения с Польшей

Депутат Госдумы от КПРФ Николай Харитонов предложил разорвать дипломатические связи с Польшей и отозвать из страны посла в ответ на принятый Варшавой закон о сносе советских памятников.

"Мы должны к концу дня принять обращение в отношении того закона, который принял польский Сейм. В нашем обращении должно быть предусмотрено сегодня же к вечеру разорвать дипломатические связи, отозвать своего посла, польского прогнать, всякую торговлю в Польше закрыть", - цитирует РИА Новости Харитонова.

Он подчеркнул, что в Польше погибли 600 тысяч солдат Красной армии.

Напомним, 22 июня сейм Польши проголосовал за внесение поправок в закон о запрете пропаганды коммунизма или другого тоталитарного строя в названиях зданий и объектов. Они предполагают снос около 500 памятников, "прославляющих коммунизм". Закон не затрагивает памятники, расположенные на кладбищах и вдали от публичных мест. По подсчетам Института национальной памяти Польши, отвечающего за мемориальную работу, закон о декоммунизации коснется около 230 памятников Красной армии.

 



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Всего комментариев к статье: 3
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(без названия)
искусство компромиссов написал 05.07.2017 17:05
снести ***** все коммунистические памятники!
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(без названия)
Лис написал 05.07.2017 16:30
Непонятно только одно:"Какое отношение к коммунизму кроме названия имеет КПРФ?".
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(без названия)
Дип написал 05.07.2017 16:15
Еще один Дебилоид прорезался! Внешняя политика - это искусство компромиссов, искусство улыбаться, искать попутчиков, временных и постоянных союзников, чтобы добиться своих целей! Кто лезет напролом и показывает бандитскую распальцовку, тот всегда в Ж...!
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