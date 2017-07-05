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Московский листок

МЧС будет бороться со стихийными бедствиями с божьей помощью

Опубликовано 05.07.2017 в разделе комментариев 0

МЧС будет бороться со стихийными бедствиями с божьей помощью

Русская православная церковь и МЧС РФ в среду, 5 июля, подписали Соглашение о сотрудничестве, которое предполагает участие священников в оказании помощи населению, пострадавшему в результате чрезвычайных ситуаций, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

"Этот документ составлен, как говорится, не на пустом месте, потому что существует уже в течение ряда лет замечательный опыт взаимодействия и сотрудничества Русской православной церкви с министерством по чрезвычайным ситуациям. И это проявляется в очень разных обстоятельствах, в том числе и связанных с преодолением сложных ситуаций, вызванных стихийными бедствиями, террористическими актами и другими событиями, которые наносят ущерб жизни людей, их благополучию", цитирует РИА Новости патриарха.

Он отметил, что взаимодействие РПЦ и МЧС важно и по линии противопожарной безопасности. "Все русские средневековые города были деревянными, большинство храмов были деревянными, конечно, поэтому огонь нанес огромный ущерб нашему историческому наследию. И вот все то, что дошло до сегодняшних дней, должно очень бережно охраняться. И в этом отношении взаимодействие РПЦ с МЧС также представляется очень важным", - отметил патриарх.

В свою очередь, глава МЧС России Владимир Пучков заявил, что подписание соглашения "открывает новые горизонты дальнейшего взаимодействия по реализации задач, призванных помочь человеку в беде".

"Этим документом предусматривается участие Русской православной церкви в организации комплекса задач по профилактике и предупреждению ЧС, а также оказанию поддержки пострадавшим в зонах чрезвычайных ситуаций и других бедствий", — пояснил Пучков.

По его словам, спасательное ведомство обучит священников, сестер милосердия и добровольцев действиям по оказанию помощи людям, попавшим в экстремальную ситуацию. Кроме того, МЧС России сможет задействовать обученных волонтёров для работы в зонах ЧС.

 



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