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Московский листок

Пуголовное дело за помощь рабочим. Строительный детектив "Глобатека"

Опубликовано 08.07.2017 автором Зимбовский Александр в разделе комментариев 0

Пуголовное дело за помощь рабочим. Строительный детектив "Глобатека"

4 июля 2017 года метростроители компании «Глобатек» при поддержке профсоюза коллективно навестили офис АО «ИНГЕОКОМ». Людям хотелось поговорить с реальным заказчиком работ («Глобатек» - субподрядчик при АО «ИНГЕОКОМе»), о ситуации с невыплаченными работникам деньгами. Охранник на входе заявил нам, что если приём не назначен, то мы не может войти.

Мы вежливо вошли. Охранник обежал нас и намертво вцепился во внутреннюю дверь. Можно было продвинуть его и дальше, но особой нужды в этом не было.

Мы вежливо попросили охранника позвать руководство. Охранник начал звонить. Но руководство не соизволило спуститься к рабочим.

Мы начали скандировать: «Начальство!», «Выходи!», «Верните краденую зарплату!»

Время шло. Начальство к рабочим не выходило, охранник не покидал своего поста у дверей.

Спустя несколько часов представители полиции предложили рабочим организовать встречу с представителями прокуратуры.

Встреча состоялась в помещении ОВД "Хамовники". В ходе встречи работниками были сданы жалобы о невыплате зарплаты. Также в жалобах содержалась просьба проверить наличие между «ИНГЕОКОМом» и «Глобатеком» мошеннического сговора, направленного на разворовывание зарплаты работников.

Прокурорские обещали провести проверку нарушения трудовых прав, принять меры. Исходя из предыдущего опыта общения с правоохранителями (успешного выбивания украденных зарплат для работников СМУ «ИНГЕОКОМ», ТСУ-15, СМУ-77), такое принятие мер, действительно, возможно.

После проведенной громкой акции протеста правоохранители могут начать такую работу проводить. А могут и не начать, тогда мероприятие приходится повторять. А вот тихо сдавать заявления - смысла нет. Не ответят. Или пришлют отписки.

Следует отметить, что на этот раз «ИНГЕОКОМ» предпринял и свои меры «юридической самозащиты». А именно, после сдачи заявлений автора материала (А. Зимбовского) порадовали тем, что заявление написано и на него. По версии господ из «ИНГЕОКОМа» он, входя в здание в 10 утра, сломал руку охраннику. Впрочем, о наличии справки о переломе говорилось устно, в заявлении было сказано просто о нанесении телесных повреждений.

Что характерно, охранник из "ИНГЕОКОМа", общавшийся с протестующими рабочими в 10 утра, стоял на часах ещё часа три, как минимум. И это со "сломанной" рукой. Настоящий герой. За это время полиция приезжала трижды. И ни сам охранник, ни полиция не предъявляла претензий по поводу сломанной руки. Не просто герой, а ещё и скромный герой.

Будет ли дан ход бредовому обвинению? Посмотрим. На настоящий момент с автора материала была взята объяснительная, а так же обязательство о явке в течение 10 дней по вызову сотрудников полиции.

Напоминаем, уже почти год, как метростроители "Глобатека" не могут получить свою зарплату. С августа 2016-го рабочие деньги просто перестали получать - на руки им выдавали сумму в 5 тысяч, которой они могли расплатиться только за ежемесячный патент. Рабочие "Глобатека" строили второе метрокольцо, работали на Ходынке, Полежаевской, Динамо и др. метрообъектах Москвы, по 12 часов в день, с одним-тремя выходными в месяц.

Потом субподрядчик «Глобатек» испарился, не выплатив деньги. А АО «ИНГЕОКОМ» (заказчик работ) остался с абсолютно чистой репутацией.

Сразу отмечу, у автора нет никаких доказательств того, что АО «ИНГЕОКОМ» пилит зарплату рабочих в доле с беглыми подрядчиками. Правда, аналогичные неприятности, происходившие у рабочих с другими ингеокомовскими субподрядчиками (СМУ «ИНГЕОКОМ», ТСУ-15, СМУ-77) будят некоторые нехорошие догадки.



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