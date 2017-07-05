Цифровая экономика обойдется российскому бюджету в 100 млрд рублей ежегодно

Ежегодные затраты на реализацию программы цифровой экономики РФ составят около 100 млрд рублей, заявил министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров, выступая на заседании совета при президенте по стратегическому развитию и приоритетным проектам. По его словам, значительная часть этих средств уже заложена в расходах федерального бюджета.

"Текущая оценка объема ежегодных затрат в рамках операционного плана, который нам предстоит разрабатывать и утверждать, составляет около 100 млрд рублей", - цитирует министра ТАСС.

Чиновник отметил, что на реализацию программы частично потребуется и выделение дополнительных средств из бюджета.

По словам министра, программа «Цифровая экономика» — это не операционный документ, а фиксация целей на 2024 год. «Двигаться к ним будем в рамках операционного документа — так называемого скользящего трехлетнего плана», — отметил Николай Никифоров.

Он также отметил, что для эффективного развития цифровой экономики нужно подготовить порядка миллиона IT-специалистов, хотя на сегодняшний день в России их насчитывается 500 тысяч.