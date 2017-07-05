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Московский листок

Цифровая экономика обойдется российскому бюджету в 100 млрд рублей ежегодно

Опубликовано 05.07.2017 в разделе комментариев 1

Цифровая экономика обойдется российскому бюджету в 100 млрд рублей ежегодно

Ежегодные затраты на реализацию программы цифровой экономики РФ составят около 100 млрд рублей, заявил министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров, выступая на заседании совета при президенте по стратегическому развитию и приоритетным проектам. По его словам, значительная часть этих средств уже заложена в расходах федерального бюджета.

"Текущая оценка объема ежегодных затрат в рамках операционного плана, который нам предстоит разрабатывать и утверждать, составляет около 100 млрд рублей", - цитирует министра ТАСС.

Чиновник отметил, что на реализацию программы частично потребуется и выделение дополнительных средств из бюджета.

По словам министра, программа «Цифровая экономика» — это не операционный документ, а фиксация целей на 2024 год. «Двигаться к ним будем в рамках операционного документа — так называемого скользящего трехлетнего плана», — отметил Николай Никифоров.

Он также отметил, что для эффективного развития цифровой экономики нужно подготовить порядка миллиона IT-специалистов, хотя на сегодняшний день в России их насчитывается 500 тысяч.

 



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Всего комментариев к статье: 1
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забавно, по большому счету в РФ нет никакой экономики кроме трубы
бивис написал 05.07.2017 16:57
а они еще хотят какую-то цифровую и аж за 100 миллиардов в год... На что уйдут эти деньги и без того понятно - создадут с десяток никому не нужных сайтов по астрономической цене, запустят поисковик Спутник-2 и еще какую нибудь хрень осметят.
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