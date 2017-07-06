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Московский листок

Путина кандидатом в президенты выдвинет Путин

Опубликовано 06.07.2017 в разделе комментариев 0

путин выборы президент
Путина кандидатом в президенты выдвинет Путин

Путин, скорее всего, будет участвовать в выборах президента как самовыдвиженец, этот сценарий рассматривается в Кремле как приоритетный, рассказал РБК источник, близкий к администрации президента, подтвердили федеральный чиновник и еще один собеседник, близкий к Кремлю. Выдвижение от «Единой России» маловероятно.

Плюсы и минусы участия Путина в выборах как от партии, так и в качестве самовыдвиженца обсуждались на совещаниях с экспертами во внутриполитическом блоке Кремля. Так что "секрет полишинеля" очевиден.

Понятно, что кремль сегодня может обеспечить выигрыш Путина на выборах в первом же туре (он всегда выигрывает в первом туре, потому что во втором может проиграть кому угодно), даже если он выдвинется от партии хромых, косых и трипперных.

Собственно, в этом кроется и "секрет" колебаний вокруг допуска-недопуска осужденного Навального к этим выборам - а вдруг система даст сбой, и возникнет угроза второго тура? И Навальный, в отличие от Зюганова в 1996-м, не испугается собственной победы? Опять обращаться к чеченским милиционерам как-то неловко...

Отсюда и логика непартийного выдвижения - если Путин идет от "Единой России", то на другом полюсе оказывается какая-то "другая Россия". А если идет сам по себе, то не возникает полюса концентрации... Так им кажется.

На самом деле на одном полюсе оказывается Путин и условные "кремлевские", а на другом - вся остальная страна, те 99 и 9 в периоде процентов, кто за 18 лет уже насмотрелся и наглотался. Как после 18 лет Брежнева с надеждой смотрели на любого, способного произнести слово "систематически" не как "сиськи-масиськи"... Как выяснилось впоследствии, Брежнев был совсем не так плох, как последующие. Вполне возможно, и Путин не самое дно. Но сил смотреть на это уже почти полжизни тоже нет. Ведь на этот раз голосовать пойдут молодые люди, которые кроме Путина во главе страны уже никого не помнят.

Любой результат этих выборов будет смотреться как фальсификация. И манипуляции вокруг процесса выдвижения Путина, который заранее объявлен победителем с "сухим" счетом, убедительности картине не добавляют.

Ну "кинул" партию, которую сам же и создал, причем "под себя". И все равно молодец...

А.Б.



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