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Московский листок

Янукович считает, что Крым - это "бутерброд с сыром"

Опубликовано 06.07.2017 в разделе комментариев 0

янукович крым прокуратура
Янукович считает, что Крым - это "бутерброд с сыром"

Бывший президент Украины Виктор Янукович заявил, что хотел, чтобы Крым вернулся в состав Украины. «Это будет зависеть от жителей Крыма. В тот период, когда они приняли решение уйти из Крыма — они защищали себя и свои семьи. Я был в Крыму, встречался с крымчанами, видел их решимость, но и тревогу, потому что они боялись, что майдан перекинется на территорию Крыма и этого, слава богу, не произошло»,— приводит его слова «Интерфакс».

- Конечно, переворот в Киеве, в результате которого Янукович оказался в Ростове-на-Дону, был незаконным и вообще нацистским, - прокомментировал новость главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - Но Януковича, конечно, надо было куда-то деть, такой гигант мысли во главе государства - это просто опасно. Да собственно он и оказался одним из творцов майдана, пусть и невольно, по глупости и вороватости. Хотя ведь и "эуропейский выбир" - это Януковича фишка... Сам себе яму-то вырыл. Понятно, почему его поселили в Ростове - там он никому вообще не нужен. Сбежал с кассой, так сиди доживай свой век в комфорте, займись благотворительностью, если совсем скучно... Так нет же, тянет на заявления. Ну так заведите на него уголовное дело за призывы к нарушению территориальной целостности РФ! Пусть прокуратура РФ ответит мне, гражданину России, нет ли в заявлениях беглого иноземца призывов к нарушению этой территориальной целостности! Я требую, в конце концов, чтобы прокуратура делала свою работу, а не отлавливала пацанов-блогеров по соцсетям.



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