"Огонь по штабам" Навального ведут теперь опера и в Москве

Московский предвыборный штаб оппозиционера Алексея Навального заблокирован, там проходят следственные действия. Об этом сообщил сотрудник Фонда борьбы с коррупцией Николай Ляскин в Twitter.

Он заявил, что в штабе на Садовнической набережной, 69 спилены замки, сотрудников не пускают внутрь. Дежурный, который был оставлен в штабе на ночь, не отвечает, хотя его телефон доступен.

Вокруг штаба находятся около десяти оперативников.

От редакции: Наше отношение к Навальному и вообще нацдемам как буржуазно-реакционным оппозиционерам - хорошо известно. Это, пожалуй, единственный пункт, в котором сходятся весьма идеологически разнообразные воззрения авторов ФОРУМа.мск. Излишних симпатий и иллюзий не питаем и, более того, понимаем, что второе издание капитализма, если фантастический сценарий "Навальный - президент" реализуется - будет не лучше нынешнего. Однако сейчас - вообще не о Навальном и буржуазном ребрендинге губительного для Советской России капитализма. Это - отношение к оппозиции вообще. Это - пик охранительской истерии, вот те самые безумные краснодарские, гомонящие высокими молельными или даже, как плакальщицы, голосёнками тётёхи, которые тычут к портрет Путина со словами наши президент. Может, кто-то и думал, что это "достойный отпор" навалистам. Но это чудовищное саморазоблачение, на самом деле агитирующее за более светского и респектабельного, от религий и таких тётёх дистанцированного Навального.

Если заполошные, словно на речке бельё полощущие тётёхи - это и есть путинский электорат, то, как говорится, больше и агитировать не надо, кампания удалась. Знаете, кто мне вспомнился в данной связи? Всё те же тётёхи в платочках и сарафанах, только предыдущего поколения. Которые и в 1995-м, когда Ельцин указом закрыл все колхозы - продолжали славить его при личном появлении к выбрам-1996 в Краснодаре, на Ставрополье, даже в Чечне! Те самые "безумные бабки", которые поддерживали Ельцина как "сильного мужика" даже когда он подрубал экономические основы их существования. Это на самом деле не тётёхи - это камикадзе, из них мало кто выжил в реформах. Он с реальностью не дружат - для них есть только президент-икона и бог на небесах, а складывать два плюс два, анализировать процессы социального регресса - они не умеют, хотя и в школах их Советская власть учила, и даже в вузах. Но они выбрали социальный регресс "вместе с президентом". И будут, что стая бродячих собак, бросаться на любого оппозиционера, если он не представляет реальной силы, которая обычно подобные стаи отпугивает на расстоянии.

Вот вы могли бы представить себе этих тётёх где-то в Петрограде, когда Керенского большевики свергали, и его временщиков? Ведь и там были тётёхи, только повыше сословием, и они потом, после Великой Октябрьской социалистической революции, писали писмена Коллонтай, жаловались на плохое продснабжение, что, мол, детишек уже кормить сложно... Но Александра Коллонтай им прямо отвечала: "вы не смеете пролетариату никаких упрёков высказывать, потому что когда пролетарки ютились с детьми по подвалам в антисанитарии и голоде, вы держали гувернанток и тешились сверхпотреблением". Не этими словами, но смысл был таков. И эти же питерские тётёхи восхищались Керенским как оратором...

Посему, мы видим конфликт буржуазной реакции с реакционной же оппозицией - но понимаем, что настроения в обществе ниже плинтуса. И поле для работы черносотенных, охранительских провокаторов - огромно. Если это поле не будет вспахано большевиками, конечно же. Ведь страх потерять государство - он от социальных невзгод, конечно же. Просто неотрефлексирован классово. Однако спохватились заполошные тётёхи поздновато: сейчас они со своими иконками Путина защищают уже не то государство, которое было социальным (точнее, и важнее, - социалистическим), всеобщим, а сверхприбыли узкого круга кремлядей защищают. На 30 лет ошиблись с переполохом своим девичьим - надо было так вот, рьяно и угарно, останавливать Ельцина и перестройку, ещё ранее. Но тогда они были влюблены в Горбачёва - местного красавца, такого душку - не они, а мамы этих тётёх.

Дмитрий Чёрный, член ЦК ОКП

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