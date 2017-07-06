Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

"Огонь по штабам" Навального ведут теперь опера и в Москве

Опубликовано 06.07.2017 в разделе комментариев 1

москва реакция навальный оппозиция
"Огонь по штабам" Навального ведут теперь опера и в Москве

Московский предвыборный штаб оппозиционера Алексея Навального заблокирован, там проходят следственные действия. Об этом сообщил сотрудник Фонда борьбы с коррупцией Николай Ляскин в Twitter. 

Он заявил, что в штабе на Садовнической набережной, 69 спилены замки, сотрудников не пускают внутрь. Дежурный, который был оставлен в штабе на ночь, не отвечает, хотя его телефон доступен. 

Вокруг штаба находятся около десяти оперативников.

От редакции: Наше отношение к Навальному и вообще нацдемам как буржуазно-реакционным оппозиционерам - хорошо известно. Это, пожалуй, единственный пункт, в котором сходятся весьма идеологически разнообразные воззрения авторов ФОРУМа.мск. Излишних симпатий и иллюзий не питаем и, более того, понимаем, что второе издание капитализма, если фантастический сценарий "Навальный - президент" реализуется - будет не лучше нынешнего. Однако сейчас - вообще не о Навальном и буржуазном ребрендинге губительного для Советской России капитализма. Это - отношение к оппозиции вообще. Это - пик охранительской истерии, вот те самые безумные краснодарские, гомонящие высокими молельными или даже, как плакальщицы, голосёнками тётёхи, которые тычут к портрет Путина со словами наши президент. Может, кто-то и думал, что это "достойный отпор" навалистам. Но это чудовищное саморазоблачение, на самом деле агитирующее за более светского и респектабельного, от религий и таких тётёх дистанцированного Навального.

Если заполошные, словно на речке бельё полощущие тётёхи - это и есть путинский электорат, то, как говорится, больше и агитировать не надо, кампания удалась. Знаете, кто мне вспомнился в данной связи? Всё те же тётёхи в платочках и сарафанах, только предыдущего поколения. Которые и в 1995-м, когда Ельцин указом закрыл все колхозы - продолжали славить его при личном появлении к выбрам-1996 в Краснодаре, на Ставрополье, даже в Чечне! Те самые "безумные бабки", которые поддерживали Ельцина как "сильного мужика" даже когда он подрубал экономические основы их существования. Это на самом деле не тётёхи - это камикадзе, из них мало кто выжил в реформах. Он с реальностью не дружат - для них есть только президент-икона и бог на небесах, а складывать два плюс два, анализировать процессы социального регресса - они не умеют, хотя и в школах их Советская власть учила, и даже в вузах. Но они выбрали социальный регресс "вместе с президентом". И будут, что стая бродячих собак, бросаться на любого оппозиционера, если он не представляет реальной силы, которая обычно подобные стаи отпугивает на расстоянии.

Вот вы могли бы представить себе этих тётёх где-то в Петрограде, когда Керенского большевики свергали, и его временщиков? Ведь и там были тётёхи, только повыше сословием, и они потом, после Великой Октябрьской социалистической революции, писали писмена Коллонтай, жаловались на плохое продснабжение, что, мол, детишек уже кормить сложно... Но Александра Коллонтай им прямо отвечала: "вы не смеете пролетариату никаких упрёков высказывать, потому что когда пролетарки ютились с детьми по подвалам в антисанитарии и голоде, вы держали гувернанток и тешились сверхпотреблением". Не этими словами, но смысл был таков. И эти же питерские тётёхи восхищались Керенским как оратором...

Посему, мы видим конфликт буржуазной реакции с реакционной же оппозицией - но понимаем, что настроения в обществе ниже плинтуса. И поле для работы черносотенных, охранительских провокаторов - огромно. Если это поле не будет вспахано большевиками, конечно же. Ведь страх потерять государство - он от социальных невзгод, конечно же. Просто неотрефлексирован классово. Однако спохватились заполошные тётёхи поздновато: сейчас они со своими иконками Путина защищают уже не то государство, которое было социальным (точнее, и важнее, - социалистическим), всеобщим, а сверхприбыли узкого круга кремлядей защищают. На 30 лет ошиблись с переполохом своим девичьим - надо было так вот, рьяно и угарно, останавливать Ельцина и перестройку, ещё ранее. Но тогда они были влюблены в Горбачёва - местного красавца, такого душку - не они, а мамы этих тётёх. 

Дмитрий Чёрный, член ЦК ОКП 

Новости по теме:

Путина кандидатом в президенты выдвинет Путин

Полиция заблокировала штаб Навального в Новосибирске

В Краснодаре неизвестные разгромили штаб Алексея Навального



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 1
Поделиться
Всего комментариев к статье: 1
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Долой либерал-фашизм!!!
Лис написал 06.07.2017 12:12
Траблы между нацистами и либерастами нам не интересны. Даешь страну равных возможностей для всех и каждого!
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Вам на что денег хватает?:
Результаты
Интернет-ТВ
Украинский терроризм спешит в Таганрог
Украинский терроризм спешит в Таганрог
04.07.2017
Почему в РФ - нищенские зарплаты?
Почему в РФ - нищенские зарплаты?
05.07.2017
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Национальный Лидер "годно затролил" нищающее население на VIP-лимузине для чинуш (0)
"Огонь по штабам" Навального ведут теперь опера и в Москве (1)
Янукович считает, что Крым - это "бутерброд с сыром" (5)
Как идёт борьба с декоммунизацией в России и на Украине (53)
Путина кандидатом в президенты выдвинет Путин (21)
"Здесь живёт убийца" (2)
Цифровая экономика обойдется российскому бюджету в 100 млрд рублей ежегодно (10)
МЧС будет бороться со стихийными бедствиями с божьей помощью (9)
В КПРФ предложили разорвать дипломатические отношения с Польшей (20)
Российских футболистов оставят без премиальных за вылет из Кубка конфедераций (4)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Максим Калашников Максим Калашников: Мои твиты
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: новости из Бельгии : "Мы опасемся..."
Максим Калашников Максим Калашников: Кремлядь призывает легализовать хищения и взятки
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: А я книгу написал
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Спокойно
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2016 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
      читайте нас также: pda | twitter | rss