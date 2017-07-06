Национальный Лидер "годно затролил" нищающее население на VIP-лимузине для чинуш

Президент России Владимир Путин протестировал отечественный лимузин для высокопоставленных чиновников, разработанный в рамках проекта «Кортеж». Об этом сообщил министр промышленности и торговли Денис Мантуров, пишет газета «Известия» в четверг, 6 июля.

По его словам, президент наблюдал поэтапную реализацию проекта. «На "прототипе А" даже ездил, "прототип Б" показать не успели», — сказал министр. Он подчеркнул, что глава государства остался доволен результатом работы разработчиков.

Проект «Кортеж», предполагающий создание модельного ряда автомобилей представительского класса — лимузина, седана, внедорожника, минивэна, — реализуется по поручению президента от 2012 года. В разработке проекта принимал участие Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт «НАМИ», уточняет газета.

Предполагается, что первая партия лимузинов, предназначенных для перевозки первых лиц государства, будет отгружена в конце 2017-го — начале 2018 года. Автомобиль будет обладать двигателем мощностью 800 лошадиных сил, вес бронированной машины составит шесть тонн.

В 2016-м году на финансирование проекта из бюджета было выделено 3,7 миллиарда рублей.

Редактор ФОРУМа.мск Дмитрий Чёрный размышляет:

- Что ж, президент в своём праве и в своём классе, как говорится. Мог бы, как раньше, летать по лесным пожарам и в рынды звонить средь пламён, которые продолжают бушевать в Сибири или собой как "маркёром" метить открывающиеся новые объекты социальной инфраструктуры (если они имеются). Но зачем? Тот пиар сработал, поднял на нужную ступень рейтинга, и нынче-то, в кризис, образ президента всех россиян "не работает" - надо быть сегодня чётким представителем конкретно того класса, который ты во власти представляешь. Вот Гитлер это прекрасно понимал, и нравился именно жёнам магнатов, которые финансировали НСДАП. Солидный президент для солидных россиянъ. А помните всю эту эпопею, которую обсуждала вся страна ещё при Ельцине - мол, негоже чинушам ездить на иностранных машинах. Немцов, премьером будуч, ещё тогда всячески обещал, что дружно пересядет вся правящая братия на "Волги". Но не случилось - ниже своего достоинства посчитали чиновные миллионеры садиться в такие рыдваны. Только - в миниваны, и то для охраны... Что ж, с тех пор, как гора не пошла к Магомету, уже он сам пришёл к горе. И даже вон как - Путин дал указание, создать вип-мобили... Не самолёт новый, не "народный автомобиль", не приведи господи. Про ё-мобиль забыли напрочь, а для народа-то ничего нового и не требуется, вымирает себе народ стабильно, запросов не имеет. Ничего не скажешь - радетель за всех россиянъ... Ну, ему-то наверное там уютно - и главное, бронированные эти драндулеты должны быть, надёжные. А то ведь ударно нищающий народ может и вип-обстановочку подпортить. Вот в прошлый раз, в 2012-м въезжал путин в очередное президендство на иностранной броне - теперь есть шанс въехать на отечественной. А и то верно: ведь у обворованного олигархами народа, без нефти, газа, с растущими долгами по ЖКУ и сокращающимися зарплатами - ничего дороже президента и не осталось. Не зря ж намаливали образ десятилетиями во всех СМИ? Золотится себе - не тускнеет. Ну, и броня ему в помощь, как говорится, не приведи господи революцию или покушений каких, чтоб позолоту пообтрясти... Николай Чудотворец - защити и сохрани!

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