Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Национальный Лидер "годно затролил" нищающее население на VIP-лимузине для чинуш

Опубликовано 06.07.2017 в разделе комментариев 2

кризис путин позор силовигархия классоваяненависть

Президент России Владимир Путин протестировал отечественный лимузин для высокопоставленных чиновников, разработанный в рамках проекта «Кортеж». Об этом сообщил министр промышленности и торговли Денис Мантуров, пишет газета «Известия» в четверг, 6 июля. 

По его словам, президент наблюдал поэтапную реализацию проекта. «На "прототипе А" даже ездил, "прототип Б" показать не успели», — сказал министр. Он подчеркнул, что глава государства остался доволен результатом работы разработчиков.

Проект «Кортеж», предполагающий создание модельного ряда автомобилей представительского класса — лимузина, седана, внедорожника, минивэна, — реализуется по поручению президента от 2012 года. В разработке проекта принимал участие Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт «НАМИ», уточняет газета. 

Предполагается, что первая партия лимузинов, предназначенных для перевозки первых лиц государства, будет отгружена в конце 2017-го — начале 2018 года. Автомобиль будет обладать двигателем мощностью 800 лошадиных сил, вес бронированной машины составит шесть тонн. 

В 2016-м году на финансирование проекта из бюджета было выделено 3,7 миллиарда рублей.

Редактор ФОРУМа.мск Дмитрий Чёрный размышляет:

- Что ж, президент в своём праве и в своём классе, как говорится. Мог бы, как раньше, летать по лесным пожарам и в рынды звонить средь пламён, которые продолжают бушевать в Сибири или собой как "маркёром" метить открывающиеся новые объекты социальной инфраструктуры (если они имеются). Но зачем? Тот пиар сработал, поднял на нужную ступень рейтинга, и нынче-то, в кризис, образ президента всех россиян "не работает" - надо быть сегодня чётким представителем конкретно того класса, который ты во власти представляешь. Вот Гитлер это прекрасно понимал, и нравился именно жёнам магнатов, которые финансировали НСДАП. Солидный президент для солидных россиянъ. А помните всю эту эпопею, которую обсуждала вся страна ещё при Ельцине - мол, негоже чинушам ездить на иностранных машинах. Немцов, премьером будуч, ещё тогда всячески обещал, что дружно пересядет вся правящая братия на "Волги". Но не случилось - ниже своего достоинства посчитали чиновные миллионеры садиться в такие рыдваны. Только - в миниваны, и то для охраны... Что ж, с тех пор, как гора не пошла к Магомету, уже он сам пришёл к горе. И даже вон как - Путин дал указание, создать вип-мобили... Не самолёт новый, не "народный автомобиль", не приведи господи. Про ё-мобиль забыли напрочь, а для народа-то ничего нового и не требуется, вымирает себе народ стабильно, запросов не имеет. Ничего не скажешь - радетель за всех россиянъ... Ну, ему-то наверное там уютно - и главное, бронированные эти драндулеты должны быть, надёжные. А то ведь ударно нищающий народ может и вип-обстановочку подпортить. Вот в прошлый раз, в 2012-м въезжал путин в очередное президендство на иностранной броне - теперь есть шанс въехать на отечественной. А и то верно: ведь у обворованного олигархами народа, без нефти, газа, с растущими долгами по ЖКУ и сокращающимися зарплатами - ничего дороже президента и не осталось. Не зря ж намаливали образ десятилетиями во всех СМИ? Золотится себе - не тускнеет. Ну, и броня ему в помощь, как говорится, не приведи господи революцию или покушений каких, чтоб позолоту пообтрясти... Николай Чудотворец - защити и сохрани!   

Материалы по теме:

А мы опять обнищали

Бюджет-2018: ничего хорошего 

Доходы россиян рухнули до уровня 2009 года

Путина кандидатом в президенты выдвинет Путин

Сердюков теперь у нас еще и главный по вертолетам

Цены на "коммуналку" отросли на 4 процента. А почему?



Рейтинг:   3.33,  Голосов: 3
Поделиться
Всего комментариев к статье: 2
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
опять симулякр
нооскоп написал 06.07.2017 14:15
Ничего путного эти ребята создать уже давно не могут. Маркеры настоящего царствования в области техники - это "Булава" , "Суперджет", "Армата" (к каждому немало вопросов) и вот "Кортеж". На входе протрубили о проекте создания отечественного автомобиля.
Посмотрев внимательнее на руины автопрома, постепенно поняли, что разрабатывать и делать это негде и некому. На выходе имееем начинку полностью от "Порше"(доля иностранных деталей 85%), проектант австрийская "Магна", сборка в НАМИ (слышали про такой автозавод?) который сам лежит в руинах. Все это обильно украшено двуглавыми орлами и триколорами. Как там обстоит с защитой думаю знают и те кому не надо.
С новой победой ва.
Ответить
(без названия)
тютютю написал 06.07.2017 13:17
И лимузин есть, и больничка на десять мест строится, и дворец под Геленджиком... самое время поломать голову на тему "выборов": а для кого же это все делается - кого "выберут" презиком на еще один срок? Интрига для интеллектуалов...
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Вам на что денег хватает?:
Результаты
Интернет-ТВ
Национальный Лидер "годно затролил" нищающее население на VIP-лимузине для чинуш
Национальный Лидер "годно затролил" нищающее насел...
06.07.2017
Игорь Стрелков вызывает Алексея Навального на дебаты
Игорь Стрелков вызывает Алексея Навального на деба...
06.07.2017
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Игорь Стрелков вызывает Алексея Навального на дебаты (0)
"Трампнаш" считает Путинскую Россию угрозой для всей экс-социалистической части Евросоюза (0)
Национальный Лидер "годно затролил" нищающее население на VIP-лимузине для чинуш (2)
"Огонь по штабам" Навального ведут теперь опера и в Москве (2)
Янукович считает, что Крым - это "бутерброд с сыром" (5)
Как идёт борьба с декоммунизацией в России и на Украине (53)
Путина кандидатом в президенты выдвинет Путин (22)
"Здесь живёт убийца" (4)
Цифровая экономика обойдется российскому бюджету в 100 млрд рублей ежегодно (10)
МЧС будет бороться со стихийными бедствиями с божьей помощью (9)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Максим Калашников Максим Калашников: Мои твиты
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: новости из Бельгии : "Мы опасемся..."
Максим Калашников Максим Калашников: Кремлядь призывает легализовать хищения и взятки
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: А я книгу написал
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Спокойно
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2016 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
      читайте нас также: pda | twitter | rss