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Московский листок

"Трампнаш" считает Путинскую Россию угрозой для всей экс-социалистической части Евросоюза

Опубликовано 06.07.2017 в разделе комментариев 0

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"Трампнаш" считает Путинскую Россию угрозой для всей экс-социалистической части Евросоюза

Россия является для Восточной Европы дестабилизирующим фактором, заявил в четверг президент США Дональд Трамп.  

С таким заявлением Трамп выступил в Варшаве на совместном брифинге с польским лидером Анджеем Дудой. 

Из Польши Трамп направится в Германию на саммит G20, где ему предстоит встретиться с президентом России Владимиром Путиным.

Ну, и мы видели ещё, как оживились экс-советские республики при появлении Трампа в Европе - мол, не зря учения проводим, не зря оборону крепим, мы не хотим, как Крым... Это всё понятно, предсказуемо, как и заявления фракции КПРФ, желающей разорвать все и всяческие отношения с Польшей (бедные зюгановцы уже настолько сами стали буржуазией, что забыли о существовании и в других странах других классов, которые вовсе не разделяют позиции правящих буржуев - и вот к ним-то, к вполне просоветским полякам-пролетариям, крестьянам, интеллигенции, российским коммунистам, по идее, стоило бы обращаться, но думская зюгановщина стала сегодня откровенной реакционной шавкой на цепи правящих олигархов, и для них Польша равняется её правящему классу, как Путин равняется России, по выражению куратора-Володина).

Непонятно другое: почему не хотят с той же решительностью наши "оппозиционеры" разорвать отношения внутри страны с теми господами, что вполне успешно и прибыльно проводили информационную кампанию "Трампнаш"? И сами эти, вот сегодня-то желающие "порвать" врагов господина своего, Путина - они-то вполне в этой кампании позитивно отметились и видели родственность "неоконсерватизма" Путина и Трампа, пророчили дружбу и даже любовь. Ну так что, господа проиграмши - будем и дальше в хвосте игр буржуйских плестись или хотя бы попрыгаем, чтоб увидеть перспективы свержения правящего класса? Не с трибун ваших съездов, так хоть с трибуны Госдуры вашей? Оттуда порою виднее! Ведь и Восточная европа, соцлагерь наш бывший давно плюётся в официозную оппозицию РФ - КПРФ для них не коммунисты...

Д.Ч.



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