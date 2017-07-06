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Московский листок

Игорь Стрелков вызывает Алексея Навального на дебаты

Опубликовано 06.07.2017 в разделе комментариев 0

Игорь Стрелков обращается к Алексею Навальному. Если Алексей называет себя русским националистом, пора конкретно обсудить важные темы. Итак, предлагается открытый диспут.



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