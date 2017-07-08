Следствие в ночную смену

Похоже, Россия реально вступила в полосу тяжелых социальных испытаний. И находится буквально на грани мощнейшего социального взрыва. Потому что все правоохранительные структуры в государстве заработали на полную мощь. В несколько смен.

Дежурные части полицейских участков находятся практически на осадном положении. А камеры предварительного заключения - переполнены.

И все это - на фоне абсолютного спокойствия и полного доверия к главному гаранту российской Конституции и главе российского государства!

В связи с этим у многих опытных экспертов невольно возникает вопрос: что это? Оптический обман? Или скрытая форма фактически произошедшего государственного переворота? Почему народ так безоглядно доверяет своему главному лидеру и со столь же противоположным глухим недоверием относится к представителям местной власти и правоохранительным структурам?

Не напоминает ли нам это историческую ситуацию в СССР 1937 года?

Тогда народ так же безоглядно верил в своего вождя и так же глухо ненавидел местных руководителей и представителей, так называемых, «органов». А эти самые «органы», не покладая рук, трудились на «благо Отечества». И днем, и ночью!

Эти доблестные «органы» (многие из представителей которых потом разделили судьбу тех, кого они так упорно «разрабатывали», и были отправлены в «места не столь отдаленные» и даже получили «высшую меру социальной справедливости») в конце 30-х годов прошлого века создали целый конвейер по фабрикации уголовных дел. И этот конвейер работал круглосуточно. Без перебоев и без перерывов на обед.

Похоже, что в конце второго десятилетия двадцать первого века в России вновь возникла подобная ситуация. И конвейер по фабрикации уголовных дел заработал на полную катушку.

Тем более что теперь сфабриковать любое уголовное дело (при нынешних новых компьютерных технологиях) вообще не представляется никакого труда. Достаточно найти в Сети Интернет какую-то пакостную записочку, признать ее «разжигающей национальную или религиозную вражду» (а еще лучше - приписать ей статус «экстремистского материала») - вот тебе и готовый состав преступления. Дальше дело остается за малым - найти какого-нибудь чудака, которому можно приписать авторство данной записочки. После чего можно смело посылать к этому чудаку наряд полиции, вытаскивать его ночью из теплой постели, доставлять в камеру и пытать.

Пытать не в переносном, а в прямом смысле слова! Так же, как это делали сотрудники знаменитых «органов» в том далеком 1937-м! И пока этот чудак не очухался, требовать от него одного - чтобы он немедленно признался в «авторстве» глупой интернетовской писанины!

Ну а, если этот чудак не пожелает по какой-то причине «колоться» - пусть себе посидит в СИЗО и «подумает о жизни»!

И не важно, что у чудака есть своя судьба, своя семья, своя работа! Главное, что следователь проявил бдительность - и «обезопасил» государство Российское от «страшной угрозы экстремизма»!

При этом следователя никто за подобное форменное безобразие даже не пожурит. Наоборот, скорее всего, он может даже получить повышение по службе. За бдительность и за «верность долгу». И никого не будет волновать судьба того самого несчастного чудака, который стал разменной монетой в этой достаточно странной и весьма неприглядной и неприличной карьерной игре.

Когда-то в молодости мне довелось увлекаться научной фантастикой. И одним из наиболее любимых и наиболее читаемых писателей-фантастов того времени был американец Рэй Брэдбери. Будучи мальчишками, мы зачитывались его уникальными произведениями: «451 градус по Форенгейту», «Марсианские хроники», «Вино из одуванчиков» и другими. И уже тогда, почти полвека назад, этот великий писатель-фантаст предупреждал об опасности тотальной слежки. Никто даже не мог предположить, что когда-нибудь реально настанут времена, в которые слежка будет происходить не только в реальном, но и в виртуальном пространстве!

Причем, - происходить настолько топорно, безграмотно и тупо! И объектом этой тотальной слежки будут простые добропорядочные граждане! И что за некие виртуальные (абстрактные), практически выдуманные самими следователями преступления будут сажать за реальную решетку живых людей!

Но, увы, даже самые черные и на первый взгляд нереальные предсказания писателей-фантастов порой становятся действительностью.

Так произошло с молодым 25-летним выпускником МГУ им.Ломоносова Дмитрием Богатовым.

Он был арестован лишь за то, что с его IP-адреса (что это такое знают лишь пользователи Сети Интернет и не знает, к сожалению, почти половина населения России), якобы, была разослана информация «экстремистского характера». Причем, подписана она была не его именем, а именем некоего «Айрата Баширова».

Но, следователь Сабанов Ф.Г., который взялся за это «дело» с невероятным усердием, почему-то решил, что «Айрат Баширов», написавший какую-то ахинею с IP -адреса молодого ученого Дмитрия Богатова, это и есть сам Дмитрий Богатов!

И взялся за дело с невероятным рвением!

Прямо среди ночи молодого ученого вытащили из постели и доставили на допрос к следователю!

И, несмотря на то, что практика ночных допросов давно уже осуждена не только российским законодательством, но и мировой судебной практикой, Дмитрия Богатова продолжали допрашивать несколько ночей подряд! Пытаясь выбить нужные следствию показания!

Именно таким образом действовали сотрудники НКВД в далеком 1937-м году, допрашивая «врагов народа» и пытаясь во что бы то ни стало выбить из них признательные показания!

Видимо, следователь Сабанов Ф.Г. очень хорошо изучил исторический опыт своих предшественников из НКВД. Но вот только он, наверняка, запамятовал, что многие из них потом сами «пошли по этапу»! А кое-кого и просто пристрелили безо всякого суда и следствия в подвалах Лубянки!

Так стоит ли повторять этот печальный опыт вновь?

Может быть, пора остановиться и посмотреть со стороны на то, что ты делаешь? И подумать о своей собственной судьбе и о своей совести, которая потом будет очень долго мучить. Если, конечно, подобное явление как совесть еще знакомо нашим следователям!

О ней - о совести - я заговорил не случайно. Потому что совсем недавно была опубликована моя статья под названием «Наркокрыша в погонах». В ней рассказывалось о том, как молодой лейтенант из Оперативно-розыскной службы Восточного округа Москвы был вызван сотрудниками ДПС на место задержания наркокурьера. При этом наркокурьере было обнаружено наркотическое вещество - два больших куска.

Алексей Федорченко (так звали оперативного сотрудника) прибыл на место происшествия, пригласил понятых, составил протокол, изъял наркотики. И уже готовился все окончательно оформить и отправить в Отдел, когда вдруг на место происшествия прибыл вышестоящий начальник Окружного УВД в звании полковника. Прибывший полковник потребовал вскрыть пакеты с изъятыми наркотиками и произвести все процедуры по новой.

Почему там появился этот «полицейский чин» и почему он вдруг встрял в оперативную деятельность выяснилось чуть позже. Оказывается, задержанный наркодилер раньше был его подчиненным. А, возможно, и - приятелем.

Но, с появлением этого «должностного полицейского лица» все вдруг перевернулось с ног на голову!

Задержанный оказался «божьим одуванчиком» и ни в чем не повинным, а молодой лейтенант-оперативник - злостным преступником, подбросившим этому «кристально чистому человеку» наркоту!

И следователь Исаев З.О. не просто проглотил эту наживку! Он самым активным образом начал доказывать вину ни в чем не виновного человека. А наркомана и наркодилера быстренько оправдал и отпустил продолжать делать дальше свое черное дело. Потому что прикрытие у того весьма значительное - погоны там полковничьи! А, может быть, и кто-то повыше стоит?

И все это происходит на фоне того, что по поводу данного «дела» были сделаны специальные депутатские запросы в Генеральную прокуратуру РФ и в Следственный Комитет РФ из Государственной Думы России. Из всех этих весьма уважаемых структур пришли солидные ответы, убеждающие в том, что во всей этой ситуации будет произведена серьезнейшая разборка и виновные понесут серьезные административные наказания!

Так как это все тогда понимать?

Получается, что какой-то рядовой следователь по фамилии Исаев З.О. категорически наплевал на поручения Генеральной прокуратуры и Следственного Комитета России и продолжает гнуть свою линию?!

Это - уже похлеще 1937 года! И невольно возникает сожаление, что наше гуманное государство отменило «высшую меру социальной защиты» в виде смертной казни! Потому что подобного рода следователи, работающие в три смены: и днем, и ночью, пытаясь обвинить ни в чем не виновных людей, издевающиеся над человеческим достоинством, иной меры "социальной защиты» не заслуживают!