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Московский листок

Плановая чистка генералов прошла для грабительского режима успешно

Опубликовано 06.07.2017 в разделе комментариев 0

армия кризис путин позор силовигархия мвд
Плановая чистка генералов прошла для грабительского режима успешно

Соответствующий указ опубликован в четверг на официальном интернет-портале правовой информации. О причинах кадровых изменений не сообщается.

Должностей, в частности, лишились: первый заместитель начальника Главного управления на транспорте МВД генерал-майор полиции Андрей Андреев, начальник Контрольно-ревизионного управления МВД генерал-майор внутренней службы Евгений Барикаев, начальник Главного управления МЧС по Свердловской области генерал-майор Андрей Зеленский, начальник Главного управления МВД по Кемеровской области генерал-лейтенант полиции Юрий Ларионов, министр внутренних дел по Республике Тыва генерал-майор полиции Александр Лобанов, начальник Главного управления ФСИН по Ростовской области генерал-лейтенант внутренней службы Сергей Смирнов, замначальника Главного управления МВД по Кемеровской области, начальник главного следственного управления генерал-майор Владимир Шепель, первый замначальника Следственного департамента МВД генерал-лейтенант Юрий Шинин.

Президент также отправил в отставку прокурора Республики Бурятия Валерия Петрова и первого замдиректора Федеральной службы судебных приставов Сергея Сазанова.

Предыдущие масштабные перестановки в силовых ведомствах прошли весной. Тогда Путин снял с должностей ряд генералов Следственного комитета, МЧС, МВД и ФСИН.

От редакции: Отметим, что эти чистки - самые регулярные. Коррупционеры - даже на уровне губернаторском, это вопрос двадцатый, они подождут, их снимают по одному в месяц. А вот генералов "чистят" раз в квартал пачками. Почему? Что, эти кадры самые низкокачественные или быстро там наступает старость? Конечно же, нет. То, что в государстве воруют - самому нынешнему государству не несёт угрозы. Оно, капиталистическое государство, и есть по сути непрерывный процесс и одновременно механизм ращворовывания всего, чт созданосоциалистическим трудом и нынешним, почти рабским.

Нет, Путин "чистит" генералов потому что не должны они засиживаться на месте - этот урок на примере генерала Рохлина и его таинственного убийства "женой" власть ещё в лице Ельцина усвоила чётко. Военный бунт, даже малый - это то, что угрожает государству гораздо более коррупции. Коррупция-то системообразующий фактор.  А вот те, кто командуют вооружёнными лююдьми, особенно в депрессивных регионах - на них распространяется ленинский принцип частоты ротаций.

Да, в этом вопросе Путин не разучился читать Ленина, и тут православным всепрощением не пахнет. На мощи Николая Чудотворца надежды тут нет. Только на ловкость собственных рук - ибо класс может утратить власть, а интересы буржуазии, олигархии, миллиардеров нефтегазового сектора - для Путина превыше всего, что он не устаёт доказывать. Интересно нам иное - а что, все эти отставленные генералы спокойно уходят в небытие на заслуженные свои пенсии, не желая нисколько отомстить? 

Д.Ч.



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