Миллионерам и миллиардерам Путина стоит миллионов евро праведное дело распродажи газа и нефти в ЕС

Российские компании, несмотря на действующие в Евросоюзе санкции, продолжают вести бизнес и активно отстаивать свои интересы в государствах ЕС. Исследователи Transparency International отмечают, что Евросоюз остается крупнейшим экономическим партнером России, и российские компании прибегают к стандартной практике - нанимают лоббистов для продвижения своего бизнеса. Однако, как утверждается в опубликованном отчете, в специальные реестры ЕС попадают данные далеко не о всех лоббистах.

Для регулирования лоббистской деятельности в отдельных странах ЕС и на международном уровне были созданы реестры лоббистов. Эти реестры позволяют оценить правовой аспект регистрации лоббистов и в некоторых случаях понять, кто стоит за принятием тех или иных значимых решений. Такие реестры созданы пока не во всех странах Евросоюза и оценить степень влияния корпораций на принятие государственных решений в полной мере на всей территории ЕС не представляется возможным, уточняют в организации по борьбе с коррупцией.

Представляющие интересы российских компаний агентства обязаны регистрироваться в реестрах на национальном и наднациональном уровнях. Однако крупные российские государственные компании и госкорпорации не всегда отстаивают исключительно деловые интересы и зачастую воспринимаются как "агенты Кремля". Сформированный негативный имидж российских компаний создает объективные трудности для сотрудничества между российскими организациями и представителями европейских официальных властей. Этот факт заставляет российские компании избегать публичного продвижения собственных интересов и вместо этого использовать неофициальные или непрозрачные практики лоббирования, считают в Transparency.

В опубликованном отчете приводятся данные только по тем странам, где есть открытые реестры лоббистов. Судя по имеющимся в них данным, активнее всего свои интересы в ЕС лоббирует "Газпром". На продвижение в ЕС компания ежегодно тратит не менее 900 тысяч евро. В Австрии концерн официально представляет нефтегазовая компания OMV, участница проекта "Северный поток". "Газпром" тратит на оплату лобби "более 100 тысяч евро в год".

Представитель Transparency в комментарии "Ведомостям" отметил, что в реестре указывается не конкретная сумма, а "определенный порог таких расходов", и это не значит, что именно столько стоит лоббирование интересов.

Во время слушаний о ценах на энергоносители в Еврокомиссии интересы "Газпрома" представляла Французская независимая ассоциация электроэнергии и газа, она же организовывала для представителей российского концерна встречи с евродепутатами. Словенская Geoplin d.o.o. Ljubljana защищала интересы "Газпрома" в рамках проекта "Южный поток" и организовывала совещания с правительством Словении.

В Великобритании в числе лоббистской Bell Pottinger LLP в реестре указывалась дочерняя компания "Газпрома" Gazprom EP International, однако уровень расходов и проекты, с которыми было связано лобби, не указывались в открытом доступе.

В "Газпроме" не стали комментировать запросы журналистов, однако в дочернем предприятии Nord Stream 2 AG заметили, что было бы странно трактовать деятельность австрийской OMV как лоббистскую: "Если вы будете рассматривать деятельность берлинского офиса Mercedes как лоббирование российских интересов только потому, что они продают в России много машин, вам порекомендуют обратиться к врачу".

Расходы ПАО "Сбербанк" на европейское лобби через дочернюю компанию Sberbank Europe AG и корпоративных лоббистов оцениваются в сумму не менее 100 тысяч евро ежегодно.

Коммуникационное агентство Edelman оказывало помощь Alfa Group и компании LetterOne Михаила Фридмана. Услугами консалтинговой компании Sass Consulting AG пользовались РЖД, Nord Stream 2 AG и "дочка" "Росатома" JSC Rusatom Overseas, утверждается в исследовании.

В то же время в РЖД и LetterOne опровергли данные Transparency International, а в Росатоме заявили о неточностях в отчете.

Лоббируют не только силовигархи, но и либеральный грефовский "Спёрбанк" - в США

Напомним, в марте текущего года "Сбербанк" подтвердил факт найма консалтинговой компании Тони Подесты для лоббирования своих интересов в Соединенных штатах. Глава компании является старшим братом Джона Подесты, руководившего предвыборной кампанией Хиллари Клинтон.

"Нью-Йоркский офис Sberbank CIB действительно нанимал компанию Podesta Group. Привлечение внешних консультантов для нас является частью стандартных бизнес-практик", - сообщает ТАСС со ссылкой на заявление российского банка.

Ранее издание The Daily Caller сообщило, что крупнейшие российские кредитные организации потратили сотни тысяч долларов, чтобы убедить лоббистов от Демократической партии США добиться смягчения или отмены антироссийских санкций. Как утверждалось, компания Тони Подесты получила в 2016 году 170 тысяч долларов за полгода. Всего же "Сбербанк" и ВТБ вложили в кампанию 700 тысяч долларов.

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