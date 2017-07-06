Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Миллионерам и миллиардерам Путина стоит миллионов евро праведное дело распродажи газа и нефти в ЕС

Опубликовано 06.07.2017 в разделе комментариев 2

газпром сша санкции сбербанк евросоюз лобби
Миллионерам и миллиардерам Путина стоит миллионов евро праведное дело распродажи газа и нефти в ЕС

Российские компании, несмотря на действующие в Евросоюзе санкции, продолжают вести бизнес и активно отстаивать свои интересы в государствах ЕС. Исследователи Transparency International отмечают, что Евросоюз остается крупнейшим экономическим партнером России, и российские компании прибегают к стандартной практике - нанимают лоббистов для продвижения своего бизнеса. Однако, как утверждается в опубликованном отчете, в специальные реестры ЕС попадают данные далеко не о всех лоббистах. 

Для регулирования лоббистской деятельности в отдельных странах ЕС и на международном уровне были созданы реестры лоббистов. Эти реестры позволяют оценить правовой аспект регистрации лоббистов и в некоторых случаях понять, кто стоит за принятием тех или иных значимых решений. Такие реестры созданы пока не во всех странах Евросоюза и оценить степень влияния корпораций на принятие государственных решений в полной мере на всей территории ЕС не представляется возможным, уточняют в организации по борьбе с коррупцией. 

Представляющие интересы российских компаний агентства обязаны регистрироваться в реестрах на национальном и наднациональном уровнях. Однако крупные российские государственные компании и госкорпорации не всегда отстаивают исключительно деловые интересы и зачастую воспринимаются как "агенты Кремля". Сформированный негативный имидж российских компаний создает объективные трудности для сотрудничества между российскими организациями и представителями европейских официальных властей. Этот факт заставляет российские компании избегать публичного продвижения собственных интересов и вместо этого использовать неофициальные или непрозрачные практики лоббирования, считают в Transparency. 

В опубликованном отчете приводятся данные только по тем странам, где есть открытые реестры лоббистов. Судя по имеющимся в них данным, активнее всего свои интересы в ЕС лоббирует "Газпром". На продвижение в ЕС компания ежегодно тратит не менее 900 тысяч евро. В Австрии концерн официально представляет нефтегазовая компания OMV, участница проекта "Северный поток". "Газпром" тратит на оплату лобби "более 100 тысяч евро в год". 

Представитель Transparency в комментарии "Ведомостям" отметил, что в реестре указывается не конкретная сумма, а "определенный порог таких расходов", и это не значит, что именно столько стоит лоббирование интересов. 

Во время слушаний о ценах на энергоносители в Еврокомиссии интересы "Газпрома" представляла Французская независимая ассоциация электроэнергии и газа, она же организовывала для представителей российского концерна встречи с евродепутатами. Словенская Geoplin d.o.o. Ljubljana защищала интересы "Газпрома" в рамках проекта "Южный поток" и организовывала совещания с правительством Словении. 

В Великобритании в числе лоббистской Bell Pottinger LLP в реестре указывалась дочерняя компания "Газпрома" Gazprom EP International, однако уровень расходов и проекты, с которыми было связано лобби, не указывались в открытом доступе. 

В "Газпроме" не стали комментировать запросы журналистов, однако в дочернем предприятии Nord Stream 2 AG заметили, что было бы странно трактовать деятельность австрийской OMV как лоббистскую: "Если вы будете рассматривать деятельность берлинского офиса Mercedes как лоббирование российских интересов только потому, что они продают в России много машин, вам порекомендуют обратиться к врачу". 

Расходы ПАО "Сбербанк" на европейское лобби через дочернюю компанию Sberbank Europe AG и корпоративных лоббистов оцениваются в сумму не менее 100 тысяч евро ежегодно. 

Коммуникационное агентство Edelman оказывало помощь Alfa Group и компании LetterOne Михаила Фридмана. Услугами консалтинговой компании Sass Consulting AG пользовались РЖД, Nord Stream 2 AG и "дочка" "Росатома" JSC Rusatom Overseas, утверждается в исследовании. 

В то же время в РЖД и LetterOne опровергли данные Transparency International, а в Росатоме заявили о неточностях в отчете.

Лоббируют не только силовигархи, но и либеральный грефовский "Спёрбанк" - в США

Напомним, в марте текущего года "Сбербанк" подтвердил факт найма консалтинговой компании Тони Подесты для лоббирования своих интересов в Соединенных штатах. Глава компании является старшим братом Джона Подесты, руководившего предвыборной кампанией Хиллари Клинтон. 

"Нью-Йоркский офис Sberbank CIB действительно нанимал компанию Podesta Group. Привлечение внешних консультантов для нас является частью стандартных бизнес-практик", - сообщает ТАСС со ссылкой на заявление российского банка. 

Ранее издание The Daily Caller сообщило, что крупнейшие российские кредитные организации потратили сотни тысяч долларов, чтобы убедить лоббистов от Демократической партии США добиться смягчения или отмены антироссийских санкций. Как утверждалось, компания Тони Подесты получила в 2016 году 170 тысяч долларов за полгода. Всего же "Сбербанк" и ВТБ вложили в кампанию 700 тысяч долларов.  

Новости по теме:

39% россиян продолжают экономят на продуктах

Сталинградский тракторный: чего не смог Гитлер, смог Сбербанк

Сбербанк не только финансирует Украину - он еще и в России не работает 

Греф не выдаёт электронные карты гражданам ДНР и ЛНР, зато лоббирует в США

Греф и его Сбербанк, как и Альфа-банк, принципиально отказываются работать в Крыму

У "Спёрбанка", а значит у большинства дорогих россиян - снова проблемы в Сети и банкоматах



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 1
Поделиться
Всего комментариев к статье: 2
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Ни пера!
Сухопарник от это до тудава написал 06.07.2017 16:24
Ну и чем вы недовольны? Это по закону, а не по понятиям и значит правильно. Поможет ли это РФ? Я думаю врядли , слишком много русских в Рашке и значит перспектив нет, свинья она , это самое , грязь найдет. Но бороться надо до последнего младенца, а патронташ еще не опустел.
Иннокентий вы такой тупой, с этими копейками, типа продадим яхту Абрамовича и заживем!
Ага, сто сорок миллионов болванчиков кивают и работать не хотят, а без труда не выловить ни пера, ни три пера.
Ответить
Ни пера!!!
Спасибо Сухопарник написал 06.07.2017 16:23
Ну и чем вы недовольны? Это по закону, а не по понятиям и значит правильно. Поможет ли это РФ? Я думаю врядли , слишком много русских в Рашке и значит перспектив нет, свинья она , это самое , грязь найдет. Но бороться надо до последнего младенца, а патронташ еще не опустел.
Иннокентий вы такой тупой, с этими копейками, типа продадим яхту Абрамовича и заживем!
Ага, сто сорок миллионов болванчиков кивают и работать не хотят, а без труда не выловить ни пера, ни три пера.
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Вам на что денег хватает?:
Результаты
Интернет-ТВ
Национальный Лидер "годно затролил" нищающее население на VIP-лимузине для чинуш
Национальный Лидер "годно затролил" нищающее насел...
06.07.2017
Игорь Стрелков вызывает Алексея Навального на дебаты
Игорь Стрелков вызывает Алексея Навального на деба...
06.07.2017
<< прислать видео
все видео >>
Новости
61% россиян не имеют сбережений (0)
Каждый десятый выпускник российского вуза обречен на безработицу (2)
Лидер "Шалтай-Болтая" Аникеев отправится за решетку на два года (0)
Миллионерам и миллиардерам Путина стоит миллионов евро праведное дело распродажи газа и нефти в ЕС (2)
Игорь Стрелков вызывает Алексея Навального на дебаты (8)
Плановая чистка генералов прошла для грабительского режима успешно (0)
"Трампнаш" считает Путинскую Россию угрозой для всей экс-социалистической части Евросоюза (6)
Национальный Лидер "годно затролил" нищающее население на VIP-лимузине для чинуш (5)
"Огонь по штабам" Навального ведут теперь опера и в Москве (5)
Янукович считает, что Крым - это "бутерброд с сыром" (8)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Максим Калашников Максим Калашников: "Стрелковские не нужны"
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Любой результат этих выборов будет смотреться как фальсификация
Максим Калашников Максим Калашников: Мои твиты
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: новости из Бельгии : "Мы опасемся..."
Максим Калашников Максим Калашников: Кремлядь призывает легализовать хищения и взятки
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2016 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
      читайте нас также: pda | twitter | rss