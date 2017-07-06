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Московский листок

Лидер "Шалтай-Болтая" Аникеев отправится за решетку на два года

Опубликовано 06.07.2017 в разделе комментариев 0

Лидер "Шалтай-Болтая" Аникеев отправится за решетку на два года

Мосгорсуд приговорил предполагаемого лидера хакерской группировки "Шалтай-Болтай" Владимира Аникеева к двум годам колонии по делу о незаконном доступе к компьютерной информации.

"Признать подсудимого виновным в неправомерном доступе к охраняемой законом компьютерной информации. Назначить Аникееву наказание в виде двух лет колонии общего режима", - цитирует Интерфакс приговор суда.

С учетом времени, проведенного в СИЗО Аникееву осталось отсидеть 1 год и 4 месяца. Как сообщил журналистам адвокат Хазрет Бежоев, его подзащитный удовлетворён приговором и подаст ходатайство об УДО после вступления приговора в силу – это 10 дней с момента оглашения, если ни одна из сторон не обжалует его.

Аникеев обвинялся в совершении в составе организованной группы из корыстной заинтересованности неправомерного доступа к охраняемой законом компьютерной информации, что повлекло ее копирование (ч.3 ст.272 УК РФ).

По версии следствия, в период 2013-2016 годов Аникеев со своими сообщниками взламывал почту и мобильные телефоны бизнесменов и высокопоставленных чиновников, в числе которых, например, пресс-секретаря премьер-министра РФ Наталья Тимакова, телеведущий Дмитрий Киселев, сотрудник президентской администрации Тимур Прокопенко, помощник президента Андрей Белоусов и вице-премьер Аркадий Дворкович. Полученные таким образом данные хакеры выставляли на продажу.

 



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