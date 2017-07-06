<<Каждый десятый выпускник российского вуза обречен на безработицу>>

Каждый десятый выпускник российского вуза рискует пополнить ряды безработных из-за переизбытка на рынке труда, следует из доклада аналитического центра при правительстве РФ о сфере образования.

"В условиях переизбытка выпускников вузов на рынке труда и при сохранении спроса работодателей на трудовые ресурсы с высшим образованием (при избыточной квалификации) около 10% из данной группы рискуют пополнить ряды безработных", цитирует РИА Новости доклад.

Авторы исследования отмечают, что негативный эффект имеет сохранение «образовательного разрыва» между территориями страны на фоне оттока молодежи в агломерации, так называемая «образовательная миграция».

"Эта проблема усугубляется ввиду наблюдаемого дисбаланса между спросом на трудовые ресурсы и их предложением на различных уровнях образования. Наряду с переизбытком предложения выпускников вузов (на начало 2017 г. оно превосходило спрос на 18%) наблюдается недостаток на рынке труда выпускников со средним специальным образованием (на начало 2017 г. в среднем отклонение между спросом и предложением на трудовые ресурсы с вузовским образованием составило около 20%)», - говорится в докладе.

Отметим, что накануне "Русский академический фонд", который возглавляет двоюродный племянник президента России Роман Путин предложил ограничить выезд за границу выпускникам вузов с красными дипломами.

В письме адресованному министру обороны фонд предложил предоставлять отсрочку от армии до 27 лет студентам, окончившим ВУЗ с отличием, учащимся госвузов, а также студентам-заочникам, работающим на оборонно-промышленных предприятиях и не попадающим под другие виды отсрочки. Фактически это означает освобождение от службы в армии, так как призывной возраст в России — до 27 лет.

Одновременно с этим в фонде сочни необходимым проработать вопрос об ограничении для них права выезда за границу.

"В настоящее время получение красного диплома, за редкими исключениями, не приносит владельцу почти никаких преимуществ, кроме морального удовлетворения. При этом российская государственная статистика показывает, что за последние 4 года резко выросли показатели эмиграции. <…> Сегодня статистические показатели преуменьшают реальный отток населения, так как многие не уведомляют государство о продолжительности своего отъезда, в следствии чего сложно понять, отправляется человек на продолжительный отдых или навсегда покидает страну", — сказано в обращении фонда.

В фонде отметили резкий рост желающих получить «гринкарту», которая позволяет уехать в США. По данным фонда, в 2015 году более 265 тысяч участников программы были из России.

По мнению представителей фонда, массовый отъезд зарубеж "высококвалифицированных работников причиняет невосполнимый ущерб российской экономике". В фонде считают, что "необходимо безотлагательно проработать ряд мер по государственной поддержке молодых людей, получивших высшее образование".