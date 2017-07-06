61% россиян не имеют сбережений

Россияне стали меньше откладывать деньги на "черный день" и больше тратить на текущие нужды. Согласно исследованию Национального агентства финансовых исследований (НАФИ), еще в 2015 году почти половина россиян (47%) старались сохранить деньги, а затем расходовать остаток, то в текущем году почти такое же число наших сограждан (46%) тратят все свои деньги сразу и ничего не сберегают. При этом, 36% россиян пытаются откладывать деньги по остаточному принципу и лишь 16% сначала откладывают, а потом удовлетворяют текущие потребности.

По данным мартовского соцопроса НАФИ, на сегодняшний день сбережения есть только у трети россиян (32%), 61% респондентов заявили об их отсутствии, еще 7% затруднились ответить.

Согласно данным опроса, большинство (53%) респондентов из числа тех, у кого есть сбережения, откладывают деньги «на всякий случай», 26% копят на отдых или лечение, на ремонт пытаются накопить 18% опрошенных.

Социологи отмечают, что к сбережению средств более склонными в 2017 году оказались молодые люди в возрасте 18-24 лет, а также люди старшего поколения (от 55 лет).

Напомним, что согласно результатам июньского опроса исследовательского холдинга «Ромир», почти 39% жителей России вынуждены экономить на продуктах питания. «Немного сократилось число тех, кто экономит на покупке продуктов питания в целом, хотя по-прежнему такие заявления делают четверо из десяти россиян (39%)», - говорится в сообщение «Ромир».

По данным социологов, за прошедший год в 2,5 раза выросло число граждан, вынужденных экономить на медицинских услугах и спорте, каждый третий опрошенный сократил расходы на путешествия, развлечения и одежду, каждый пятый — на рестораны и алкоголь.