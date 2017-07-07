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Московский листок

Политзэка будут судить за колдовство

Опубликовано 07.07.2017 автором в разделе комментариев 0

тюрьма илья романов политзек
Политзэка будут судить за колдовство

7 июля в 15-00 у представительства Мордовии в Москве (улица Образцова, 29, ближайшее станция метро – "Марьина Роща") пройдут пикеты в защиту левого активиста Ильи Романова.

Илья Романов вполне может претендовать на почётное звание "вечного политузника", причём уже сразу двух постсоветских стран – Украины и России. На Украине он с 2002 по 2012 год отбыл "от звонка до звонка" весь 10-летний срок, который ему прописали власти "незалежной" за участие в отряде "одесских комсомольцев". Эта группа боролась за отделение от Украины Причерноморской Советской Республики, куда, по замыслу участников отряда, должна была войти Одесская область и весь Юго-Восток бывшей Украинской ССР. В декабре 2012 года Романов вышел на свободу, в день освобождения в Донецке дал интервью левой радиостанции, где призвал донецких товарищей продолжать борьбу. Они, собственно, позднее это и сделали – приняли активное участие в провозглашении Донецкой Народной Республики.

А сам Романов вернулся в Россию, гражданином которой он является.

А дальше началось "очевидное-невероятное": в России в 2013 году донецкое интервью сочли "экстремистским", поскольку оно открыто призывало к борьбе с буржуазным строем Украины, а "устройство двух стран похоже", как указал на процессе прокурор. Значит – экстремизм! За это интервью прокурор потребовал и суд дал Илье 3 года лишения свободы. Почему так мало? А, оказывается, интервью даже не попало в эфир... Это несколько смягчило "вину".

Вдобавок на историю с интервью наложился несчастный случай с петардой, которая в 2013 году взорвалась в левой руке у Ильи, оторвав ему пальцы. Для обычного человека такое несчастье закончилось бы просто лечением в больнице. Но в случае такого "опаснейшего международного террориста", как Илья, всё вышло гораздо хуже. Его обвинили ни много, ни мало, как в подготовке к террористическому акту. Якобы он хотел защитить нижегородские парки от вырубки и собирался той петардой взорвать всё руководство города. Какой теракт можно совершить при помощи устройства, которое, взорвавшись в руке, наносит повреждения руке? Военный суд этот вопрос не смутил – и Романов получил в общей сумме, включая эпизод с интервью, десять лет.

Но даже этим злоключения политзэка, увы, не закончились. Теперь его судят снова. И обвинение ещё круче предыдущего. Как сообщила автор проекта «За волю!» Лариса Романова, Илья Романов подозревается в публикации видеозаписи, сделанной с помощью мобильного устройства, уже во время пребывания в мордовских колониях. В ней некто вроде бы пытается нанести вред В. В. Путину посредством... колдовства. Вот анонс к этому ролику: "Скоро Первомай, но свободные оккультисты помнят, что 30 апреля с 23.00 – вальпургиева ночь. Идеальное время для сеанса коллективных ритуалов на сокрушение вована. Кто имеет возможность – отслужить по нему обедню святого секария, либо любые иные практики. Присоединяйтесь!".

Я бы расценил такой ритуал, кто бы его ни проводил, как шутку, но, как известно, "инквизиция шуток не понимает". И против Романова на полном серьёзе возбуждено новое уголовное дело... нет, всё-таки не за террористическое покушение на главу государства посредством колдовства из-за решётки. Видимо, до таких обвинений наша власть ещё не вполне доросла и дозрела. Но за призыв к терроризму.

Что, терроризму посредством колдовства в вальпургиеву ночь? – возникает резонный вопрос. Видимо, да. Такие вот теперь у нас уголовные дела, такие юридические обвинения... Хотя чему тут удивляться? В своё время, когда "скрепы" и в России, и по всей Европе были в полном расцвете, за колдовство, небось, по головке не гладили, а посылали безо всяких шуток на костёр. Так что надо привыкать...



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