Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Тулеев продолжит руководить Кузбассом из столичной ЦКБ

Опубликовано 06.07.2017 в разделе комментариев 1

Тулеев продолжит руководить Кузбассом из столичной ЦКБ

73-летний губернатор Кемеровской области Аман Тулеев продолжает оставаться на лечении в Центральной клинической больнице в Москве, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в медицинских кругах. «Продолжает находиться на лечении», — сообщил собеседник агентства.

По словам источника, Тулеев находится в сознании, врачи оцениваю его состояние как стабильное. По данным газеты "Коммерсант" в минувшую субботу, 1 июля, Аман Тулеев, который до недавнего времени проходил курс реабилитации в городской больнице в столице региона, был транспортирован на специальном борте МЧС в Москву.

"Тулеева привезли на аэродром на носилках и доставили на борт самолета. Воздушное судно, насколько мне известно, принадлежит МЧС", - пояснил осведомленный собеседник издания.

По словам другого источника издания в силовых структурах, Тулеев был доставлен на борт МЧС, оборудованный средствами для транспортировки пассажиров в тяжелом состоянии, который доставил его в Москву.

В столичном аэропорту Тулеева встретили сотрудники всероссийского центра медицины катастроф "Защита" и отвезли его в одну из больниц.

В пресс-службе обладминистрации заявили, что после очередной консультации с участием ведущих специалистов регионального и федерального здравоохранения по личной инициативе министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой Тулееву было предложено продолжить реабилитацию в Москве.

Напомним, Аман Тулеев ушел в официальный отпуск 22 мая и уже дважды его продлял. Предельный срок отпуска - 45 календарных дней – закончился 5 июля. Таким образом, губернатор Кузбасса должен был выйти на работу сегодня.

Аману Тулееву 73 года, он пришел в политику в конце 1980-х годов. Кемеровскую область он возглавил в 1997 году, четыре раза переизбирался главой региона с результатом 93,5-96,69% голосов.

 



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 2
Поделиться
Всего комментариев к статье: 1
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
вариант Черненко...
Семен Петрович написал 06.07.2017 18:42
Видать оч незаменимый человек. Без него региону хана.
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Вам на что денег хватает?:
Результаты
Интернет-ТВ
Национальный Лидер "годно затролил" нищающее население на VIP-лимузине для чинуш
Национальный Лидер "годно затролил" нищающее насел...
06.07.2017
Игорь Стрелков вызывает Алексея Навального на дебаты
Игорь Стрелков вызывает Алексея Навального на деба...
06.07.2017
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Тулеев продолжит руководить Кузбассом из столичной ЦКБ (1)
61% россиян не имеют сбережений (2)
Каждый десятый выпускник российского вуза обречен на безработицу (3)
Лидер "Шалтай-Болтая" Аникеев отправится за решетку на два года (0)
Двенадцать правозащитников, включая главу местной Amnesty International, задержаны в Турции (0)
Миллионерам и миллиардерам Путина стоит миллионов евро праведное дело распродажи газа и нефти в ЕС (2)
Игорь Стрелков вызывает Алексея Навального на дебаты (17)
Плановая чистка генералов прошла для грабительского режима успешно (0)
"Трампнаш" считает Путинскую Россию угрозой для всей экс-социалистической части Евросоюза (6)
Национальный Лидер "годно затролил" нищающее население на VIP-лимузине для чинуш (6)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дарья Митина Дарья Митина: Денёк, oднакo, выдался
Максим Калашников Максим Калашников: Будущее как возмездие (А.Проханов беседует с М.Калашниковым)
Максим Калашников Максим Калашников: "Стрелковские не нужны"
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Любой результат этих выборов будет смотреться как фальсификация
Максим Калашников Максим Калашников: Мои твиты
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2016 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
      читайте нас также: pda | twitter | rss