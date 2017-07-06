Тулеев продолжит руководить Кузбассом из столичной ЦКБ

73-летний губернатор Кемеровской области Аман Тулеев продолжает оставаться на лечении в Центральной клинической больнице в Москве, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в медицинских кругах. «Продолжает находиться на лечении», — сообщил собеседник агентства.

По словам источника, Тулеев находится в сознании, врачи оцениваю его состояние как стабильное. По данным газеты "Коммерсант" в минувшую субботу, 1 июля, Аман Тулеев, который до недавнего времени проходил курс реабилитации в городской больнице в столице региона, был транспортирован на специальном борте МЧС в Москву.

"Тулеева привезли на аэродром на носилках и доставили на борт самолета. Воздушное судно, насколько мне известно, принадлежит МЧС", - пояснил осведомленный собеседник издания.

По словам другого источника издания в силовых структурах, Тулеев был доставлен на борт МЧС, оборудованный средствами для транспортировки пассажиров в тяжелом состоянии, который доставил его в Москву.

В столичном аэропорту Тулеева встретили сотрудники всероссийского центра медицины катастроф "Защита" и отвезли его в одну из больниц.

В пресс-службе обладминистрации заявили, что после очередной консультации с участием ведущих специалистов регионального и федерального здравоохранения по личной инициативе министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой Тулееву было предложено продолжить реабилитацию в Москве.

Напомним, Аман Тулеев ушел в официальный отпуск 22 мая и уже дважды его продлял. Предельный срок отпуска - 45 календарных дней – закончился 5 июля. Таким образом, губернатор Кузбасса должен был выйти на работу сегодня.

Аману Тулееву 73 года, он пришел в политику в конце 1980-х годов. Кемеровскую область он возглавил в 1997 году, четыре раза переизбирался главой региона с результатом 93,5-96,69% голосов.