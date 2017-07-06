Обанкротившихся россиян увеличилось почти на 80% за год

Российские суды в первом полугодии 2017 года признали банкротами 13 225 граждан и индивидуальных предпринимателей, это на 79% больше, чем в первом полугодии 2016 года, передает Интерфакс со ссылкой на данные отчетов арбитражных управляющих. В то же время, по отношению ко второму полугодию прошлого года прирост составил всего 8%.

«Количество банкротств стабилизировалось; похоже, мы уперлись в бутылочное горлышко в виде пропускной способности судебной системы или возможностей арбитражных управляющих, поскольку фактических банкротов пока всего 6% от потенциальных», - пояснил руководитель проекта «Федресурс» Алексей Юхнин.

По его словам, большая часть граждан входят в банкротство без имущества и ничего не выплачивают кредиторам, «во II квартале этого года 75% граждан заплатили кредиторам ноль, естественно, у них нет средств на оплату услуг арбитражных управляющих».

Введение упрощенной процедуры банкротства граждан, для проведения которой не требуется привлекать арбитражного управляющего, может способствовать интенсификации банкротств, поможет гражданам начать новую финансовую жизнь и "обеспечит рост экономики потребления", считает судья Высшего арбитражного суда РФ в отставке, доцент МГЮА Рустем Мифтахутдинов. Законопроект о возможности упрощенного банкротства для граждан, без привлечения арбитражного управляющего, разработанный Минэкономразвития, как сообщалось ранее, внесен в правительство.

"Подавляющая часть граждан входят в банкротство без имущества и ничего не выплачивают кредиторам, во II квартале этого года 75% граждан заплатили кредиторам ноль, естественно, у них нет средств на оплату услуг арбитражных управляющих", - отмечает Алесей Юхнин.

Из общего числа банкротств на Москву пришлось 948, или 7%, на Подмосковье - 759, или 6%, на Санкт-Петербург – 651, или порядка 5%. Северная столица в данном вопросе оказалась особенно неблагополучной, так как в ней число таких несостоятельных должников подскочило в 8 раз.