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Московский листок

В Ростовской области горняки "Кингкоула" вновь объявили голодовку

Опубликовано 06.07.2017 в разделе комментариев 0

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В Ростовской области горняки "Кингкоула" вновь объявили голодовку

Правительство Ростовской области отказалось выплачивать многомиллионные долги по зарплатам шахтеров, работавших на местных разорившихся предприятиях компании "Кингкоул". Шахтеры тем временем вновь объявили голодовку и возобновили пикеты. Об этом они уже уведомили прокуратуру. Заместитель главы Ростовской области Сергей Бондарев в ответе на запрос депутата Госдумы Валерия Рашкина сообщил, что местные власти не будут помогать шахтерам, потому что "правительство Ростовской области не является работодателем для работников "Кингкоул", сообщает "Радио Свобода". 

По словам чиновника, шахтерам выплатят компенсации только после того, как будет продано имущество компании. Заместитель губернатора также добавил, что перед шахтерами при этом якобы уже погашена большая часть задолженности по зарплате - работникам, как утверждает Бондарев, выплатили более 280 миллионов рублей. 

Накануне представитель инициативной группы шахтеров Татьяна Авачева, в свою очередь, заявила, что бывшие сотрудники обанкротившейся группы компаний "Кингкоул" в Ростовской области вновь объявили голодовку и продолжают пикеты. 

"Пикеты продолжаются каждый день, кроме субботы и воскресенья, их продлили до 7 ноября. Голодовка возобновилась 4 июля. Всего голодать начнут 50 человек - 40 из них находятся в Гуково, еще 10 человек - в Москве", - объяснила она (цитата по "Интерфакс"). 

По словам Агеевой, 16 бывших сотрудников "Кингкоула" уже направили уведомления о начале голодовки в прокуратуру по почте, оставшиеся планируют сделать то же самое в ближайшее время. В Москве голодовку планируют начать 10 июля, и соответствующее уведомление также будет направлено властям города. 

По подсчетам инициативной группы, невыплаченные долги перед шахтерами составляют около 374 млн рублей. В эту сумму входят долги по зарплатам (около 125 млн рублей), пайковый уголь за три года (49 млн рублей), а также компенсации за не выплаченную вовремя зарплату и по другим выплатам (200 млн рублей). 

В конце июня, как напоминает агентство, правительство Ростовской области отчиталось о погашении долга перед шахтерами "Кингкоула" за период с апреля 2015 года по июнь 2016 года. Задолженность, по информации пресс-службы губернатора, была погашена перед 3,2 тыс. работников, всего было выплачено 308,2 млн рублей. 

При этом изначально власти региона брали на себя обязательства по выплате долгов по зарплатам шахтеров за период до 1 июля 2016 года - то есть до момента, когда в компаниях группы "Кингкоул" были назначены конкурсные управляющие, отмечают журналисты. 

Скандал с невыплатами заработной платы шахтерам в Ростовской области связан с компанией-банкротом "Кингкоул", которая задолжала сотни миллионов рублей работникам. Ранее в правительстве и Госдуме отмечали, что держат ситуацию на контроле. Однако долг по зарплатам до сих пор не покрыт. 

В марте глава Министерства труда Максим Топилин заявил, что правительство не собирается выплачивать долги по зарплатам шахтеров из резервного фонда. "Я считаю, что это неправильно, потому что не может государство отвечать за долги конкретных работодателей. Потому что тогда будут просто бросать производства, вводить производства в банкротства, что иногда и происходит на самом деле", - объяснил он. 

Гендиректор ООО "Кингкоул" Владимир Пожидаев был арестован 12 августа 2016 года по обвинениям в невыплате зарплаты (часть 2 статьи 145.1 УК РФ) и злоупотреблении полномочиями (часть 2 статьи 201). Ему грозит до 13 лет лишения свободы. Уголовное дело в отношении Пожидаева рассматривается в суде. Прокуратура области добивается ареста его имущества. Пока удалось арестовать технику на 10 млн рублей. 

В конце прошлого года не получающим зарплату шахтерам из города Гуково не удалось выехать в Москву на встречу с депутатами Госдумы, запланированную на 20 декабря. Транспортная компания, которая взялась везти горняков, нарушила договоренности, а перед поездкой участников акции четыре дня запугивали полицейские и казаки. 

Когда стало известно о намерении бастующих горняков отправиться в Москву, их дома начали посещать представители местного отдела полиции, администрации и неизвестные люди. 

27 августа прошлого года работники ООО "Кингкоул", все предприятия которого находятся в различных стадиях банкротства, опровергли информацию региональных властей о том, что им начали перечислять долги по заработной плате. "Это ложь. Мы по-прежнему отказываемся от подачки губернатора. Нас 2200 человек, нам должны 350 миллионов, мы требуем выплаты полной суммы", - заявлял тогда представитель инициативной группы сотрудников предприятий компании Николай Надкерничный. 

За три дня до этого, 24 августа, гуковские шахтеры отказались от 50 миллионов рублей, предложенных губернатором Голубевым, и потребовали выплаты полной суммы задолженности. 26 августа пресс-служба Голубева сообщила, что кризис преодолен, и "по поручению губернатора Ростовской области Василия Голубева Региональная корпорация развития Ростовской области начала выплату задолженности по заработной плате работникам группы предприятий "Кингкоул". Также сообщалось, что 1936 шахтеров "подали реквизиты" для выплат по задолженности. 

На фоне кризиса летом прошлого года часть шахтеров объявила голодовку. В сентябре 2016 года Николай Надкерничный заявлял о том, что на тот момент голодовку продолжали более 100 шахтеров. "Ранее голодовку поддерживали 175 человек, но часть из них вышла из нее, поскольку они голодали около 20 дней", - пояснил он. Позднее шахтерам пришлось прекратить голодовку.

В настоящее время все шахты, входящие в ГК "Кингкоул" ("Алмазная", "Ростовская", "Гуковская", "Замчаловская") не работают, на них введено конкурсное управление. Согласно закону "О банкротстве", деньги шахтерам заплатят, когда продадут имущество ГК (группы компаний). Однако пока покупателей – нет. Непонятно и то, хватит ли денег на выплату шахтерам, даже если удастся распродать имущество.

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