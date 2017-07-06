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Московский листок

Либеральные реформы встретили в Бразилии отпор забастовочного движения

Опубликовано 06.07.2017 в разделе комментариев 0

протест забастовки неолиберализм бразилия
Либеральные реформы встретили в Бразилии отпор забастовочного движения

Забастовки и протесты, назначенные профсоюзами и массовыми движениями, охватили 23 штата и столичный Федеральный округ, согласно частичному подведению итогов акций Профцентром трудящихся Бразилии (CTB).

В Салвадоре, Белене, Ресифи, Гоянии и Бразилиа автобусы не вышли с терминалов, и города оставались пустынными до позднего утра. Портовики Риу-Гранди, Ангра-дус-Рейс, Рио-де-Жанейро и Сан-Луиса также присоединились к забастовке.

Согласно CTB, массовые выступления против реформ трудового и пенсионного законодательства, продвигаемых президентом Мишелом Темером и отвергаемых большинством населения, прошли в штатах Алагоас, Амапа, Баиа, Сеара, Эспириту-Санту, Гояс, Мараньян, Минас-Жерайс, Пара, Параиба, Пернамбуку, Пиауи, Парана, Рио-де-Жанейро, Риу-Гранди-ду-Сул, Риу-Гранди-ду-Норти, Рорайма, Санта-Катарина, Сержипи, Сан-Паулу и Токантинс.

Напомним, акции протеста против реформ президента Бразилии Мишела Темера переросли в прошлую пятницу в беспорядки в центре Рио-де-Жанейро. Кадры столкновений манифестантов с полицией продемонстрировал в прямом эфире телеканал Globo. Есть пострадавшие. Темер, которому предъявлены обвинения в коррупции, выпустил специальное телеобращение, объявив, что не даст "остановить" страну. 

Демонстранты перекрыли проспект Президента Варгаса - одну из центральных улиц мегаполиса, соорудив баррикады из горящих покрышек и мусора. Правоохранительные органы применили против митингующих слезоточивый газ и резиновые пули, передает ТАСС. Globo сообщает, что пострадал минимум один человек. 

Темер в специальном обращении, распространенном через соцсети, указал на успехи своего правительства в борьбе с инфляцией. Он также рассказал о трудовой реформе, которая, по его словам, решит застарелые проблемы. Президент напомнил, что после двух лет экономического спада в стране возобновился скромный экономический рост - что он тоже поставил в заслугу правительству. 

27 апреля нижняя палата парламента Бразилии одобрила проект реформы трудового законодательства, предложенной президентом. Документ, в частности, предлагает отменить требование об обязательной уплате налога на содержание профсоюзов, разрешить работодателю сокращать обеденный перерыв с часа до получаса (при условии, что рабочий день также будет завершен на полчаса раньше), а также выплачивать тринадцатую зарплату - обязательную по закону - частями, а не единовременно.  

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