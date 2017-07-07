"Бессмертный полк" - фальшь и лицемерие. Гордишься предками - продолжай их дело, борись за социализм!

Наши прадеды-большевики совершили самое великое, что было в истории – построили социализм, воплотили вековую мечту человечества о справедливом обществе. А мы все это предали.

Нет в истории больших титанов, чем большевики.

Это - люди-факелы. Одна идея их воспламеняла и заменяла им все. Мечта о том, что на земле будет новый мир – мир справедливости, новые люди – сильные и свободные, и новые человеческие отношения – отношения братства и товарищества. И мы, их потомки, будем жить в этом новом мире светло и счастливо.

И кто об этом мечтал? Кто мечтал о новом человечестве, о всемирном братстве и справедливости? Кто жил этой идеей и готов был ради нее не задумываясь умирать?

Графы и князья, у которых якобы благородство в крови и которым «по чину» полагается иметь благородные мысли?

Нет, графы и князья как раз-таки проявили себя примитивными торгашами. Все, чего они хотели – вернуть себе свои господские привилегии, свои усадьбы и заводы, своих лакеев, горничных, кучеров и певичек.

О новом человечестве, о всемирном счастье и справедливости мечтали люди труда, рабочие и крестьяне. Люди, которых жизнь с первых дней грубо ломала и плевала в душу. Эти люди в представлении «благородного сословия» были «подлым сбродом» и «хамской чернью»», не способной ни на какие высокие душевные движения.

И вот, в революции выяснилось, кто сколько стоит.

Благородные господа, воюя против восставшего народа – мечтали снова катить на рысаках к Яру, лить рекой шампанское, флиртовать на балах, красоваться на военных парадах, сорить деньгами за карточным столом.

(Но сперва, конечно - перевешать на фонарях «хамов», которые забыли свое место и попортили столько крови благородным господам своей хамской революцией).

А «хамы» - мечтали завоевать счастье для всего человечества, создать новый мир братского труда и справедливости.

И не просто мечтали – они душой уже жили в этом новом мире, были его гражданами. Поэтому им и не страшна была смерть. Они умирали уже как граждане этого нового мира, уверенные в его скором торжестве, приветствуя его приход и радуясь счастью своих потомков.

Но мы оказались недостойны предков-героев. Все, что наши отцы для нас построили ценой титанических усилий – мы утратили из-за своей глупости, лени и равнодушия.

И вот, чтобы оправдать собственное ничтожество – мы оплевали подвиг отцов.

Мы теперь судим своих прадедов-большевиков, под диктовку буржуазных идеологов бросаем им упреки:

«Как они посмели мечтать о новом мире? Кто они такие, чтобы думать о счастье человечества? Какое им дело до других?

Зачем они так верили в наши силы – если мы оказались слабаками?

Зачем они проявили столько героизма – если нам их героизм оказался не по плечу?

Зачем они с таким воодушевлением строили социализм – если мы его так бездарно разрушили?

Лучше бы они жили, как мы! Ни о чем не мечтали, никуда не стремились, ничего не строили. Прозябали в болоте, чавкали у кормушки - и ни о чем больше не беспокоились».

Так мы валим с больной головы на здоровую. Вину за собственное падение перекидываем на прадедов-героев. Мы осуждаем их за их бесстрашие, размах, полет. А свое собственное ничтожество, пошлость и обывательщину – мы ставим себе в заслугу.

***

Но это нас уже не спасает. Чем дальше, тем сильнее в нас чувство стыда за себя. Чем дальше, тем яснее мы чувствуем величие наших предков.

И вот мы начинаем делать неуклюжие попытки как-то причислить себя к ним, заявить свое родство с ними. Мы устраиваем Парады победы, шествуем в Бессмертных полках, цепляем георгиевские ленточки, пишем на машинах залихватские надписи: «На Берлин!», и т.п.

Все это бесполезно. Все это – позорный и лживый фарс.

Если мы предали социализм, ради которого они жили – то все знаки уважения выглядят как издевка. Нет большего глумления над памятью предков, чем подобные «почести». Погубить, растоптать, оплевать смысл их жизни – а потом оказывать «почести»? Шествовать с портретами тех, кого мы предали? Участвовать в «праздничных митингах, где главные действующие лица – буржуи и попы, и слушать, как они лгут о войне?

Наши деды в гробу переворачиваются от таких «почестей»!

Мы должны понять – у нас теперь нет никакого морального права примазываться к подвигам предков. Мы не можем считать себя их потомками – если мы предали дело их жизни. Они бы нас своими потомками не признали. От таких потомков они бы отвернулись.

И мы можем сколько угодно цеплять на грудь ленточки, возлагать цветы к монументам и вышагивать с портретами воевавших родственников. Это не поможет.

Только тогда, когда мы продолжим дело их жизни, когда мы будем готовы воевать за социализм так, как за него воевали они - мы сможем назвать себя их потомками.

Поэтому - хватит притворяться и лицемерить. Хватит глумиться над памятью наших дедов издевательскими «днями победы», «бессмертными полками», трескучим «патриотизмом», слащавым сюсюканием над ветеранами, и тому подобной фарисейской мерзостью.

Если ты потомок своих прадедов – подними с земли красное знамя, которое они несли, возьми из их рук оружие, и продолжай их дело – начинай борьбу за победу социализма.