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Московский листок

"Бессмертный полк" - фальшь и лицемерие. Гордишься предками - продолжай их дело, борись за социализм!

Опубликовано 07.07.2017 автором Оксана Снегирь в разделе комментариев 6

борьба социализм
"Бессмертный полк" - фальшь и лицемерие. Гордишься предками - продолжай их дело, борись за социализм!

Наши прадеды-большевики совершили самое великое, что было в истории – построили социализм, воплотили вековую мечту человечества о справедливом обществе. А мы все это предали.

Нет в истории больших титанов, чем большевики.

Это - люди-факелы. Одна идея их воспламеняла и заменяла им все. Мечта о том, что на земле будет новый мир – мир справедливости, новые люди – сильные и свободные, и новые человеческие отношения – отношения братства и товарищества. И мы, их потомки, будем жить в этом новом мире светло и счастливо.

И кто об этом мечтал? Кто мечтал о новом человечестве, о всемирном братстве и справедливости? Кто жил этой идеей и готов был ради нее не задумываясь умирать?

Графы и князья, у которых якобы благородство в крови и которым «по чину» полагается иметь благородные мысли?

Нет, графы и князья как раз-таки проявили себя примитивными торгашами. Все, чего они хотели – вернуть себе свои господские привилегии, свои усадьбы и заводы, своих лакеев, горничных, кучеров и певичек.

О новом человечестве, о всемирном счастье и справедливости мечтали люди труда, рабочие и крестьяне. Люди, которых жизнь с первых дней грубо ломала и плевала в душу. Эти люди в представлении «благородного сословия» были «подлым сбродом» и «хамской чернью»», не способной ни на какие высокие душевные движения.

И вот, в революции выяснилось, кто сколько стоит.

Благородные господа, воюя против восставшего народа – мечтали снова катить на рысаках к Яру, лить рекой шампанское, флиртовать на балах, красоваться на военных парадах, сорить деньгами за карточным столом.

(Но сперва, конечно - перевешать на фонарях «хамов», которые забыли свое место и попортили столько крови благородным господам своей хамской революцией).

А «хамы» - мечтали завоевать счастье для всего человечества, создать новый мир братского труда и справедливости.

И не просто мечтали – они душой уже жили в этом новом мире, были его гражданами. Поэтому им и не страшна была смерть. Они умирали уже как граждане этого нового мира, уверенные в его скором торжестве, приветствуя его приход и радуясь счастью своих потомков.

Но мы оказались недостойны предков-героев. Все, что наши отцы для нас построили ценой титанических усилий – мы утратили из-за своей глупости, лени и равнодушия.

И вот, чтобы оправдать собственное ничтожество – мы оплевали подвиг отцов.

Мы теперь судим своих прадедов-большевиков, под диктовку буржуазных идеологов бросаем им упреки:

«Как они посмели мечтать о новом мире? Кто они такие, чтобы думать о счастье человечества? Какое им дело до других?

Зачем они так верили в наши силы – если мы оказались слабаками?

Зачем они проявили столько героизма – если нам их героизм оказался не по плечу?

Зачем они с таким воодушевлением строили социализм – если мы его так бездарно разрушили?

Лучше бы они жили, как мы! Ни о чем не мечтали, никуда не стремились, ничего не строили. Прозябали в болоте, чавкали у кормушки - и ни о чем больше не беспокоились».

Так мы валим с больной головы на здоровую. Вину за собственное падение перекидываем на прадедов-героев. Мы осуждаем их за их бесстрашие, размах, полет. А свое собственное ничтожество, пошлость и обывательщину – мы ставим себе в заслугу.

***

Но это нас уже не спасает. Чем дальше, тем сильнее в нас чувство стыда за себя. Чем дальше, тем яснее мы чувствуем величие наших предков.

И вот мы начинаем делать неуклюжие попытки как-то причислить себя к ним, заявить свое родство с ними. Мы устраиваем Парады победы, шествуем в Бессмертных полках, цепляем георгиевские ленточки, пишем на машинах залихватские надписи: «На Берлин!», и т.п.

Все это бесполезно. Все это – позорный и лживый фарс.

Если мы предали социализм, ради которого они жили – то все знаки уважения выглядят как издевка. Нет большего глумления над памятью предков, чем подобные «почести». Погубить, растоптать, оплевать смысл их жизни – а потом оказывать «почести»? Шествовать с портретами тех, кого мы предали? Участвовать в «праздничных митингах, где главные действующие лица – буржуи и попы, и слушать, как они лгут о войне?

Наши деды в гробу переворачиваются от таких «почестей»!

Мы должны понять – у нас теперь нет никакого морального права примазываться к подвигам предков. Мы не можем считать себя их потомками – если мы предали дело их жизни. Они бы нас своими потомками не признали. От таких потомков они бы отвернулись.

И мы можем сколько угодно цеплять на грудь ленточки, возлагать цветы к монументам и вышагивать с портретами воевавших родственников. Это не поможет.

Только тогда, когда мы продолжим дело их жизни, когда мы будем готовы воевать за социализм так, как за него воевали они - мы сможем назвать себя их потомками.

Поэтому - хватит притворяться и лицемерить. Хватит глумиться над памятью наших дедов издевательскими «днями победы», «бессмертными полками», трескучим «патриотизмом», слащавым сюсюканием над ветеранами, и тому подобной фарисейской мерзостью.

Если ты потомок своих прадедов – подними с земли красное знамя, которое они несли, возьми из их рук оружие, и продолжай их дело – начинай борьбу за победу социализма.

 



Рейтинг:   4.29,  Голосов: 14
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Всего комментариев к статье: 6
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Автору.(спортсменке,комсомолке и просто красавице...)
Лис написал 07.07.2017 11:17
Статья отличная но есть одно большое "Но".Нам то за что каяться? СССР предали Совковые бонзы и всякие там КГБ,которые не просто мимо проходили а давали присягу Советской Родине."ОГАС" Глушкова,который лишал их всех спец-пайков и высвечивал все их делишки наружу, мочили в сортире всем "миром".Мобильный радио-телефон Куприяновича,который в 1957 году назывался ЛК-1 и который не нуждался ни в каких операторах связи,никто больше не увидел.О нем большинство Советских людей даже вообще не слышали...Я ,например,сейчас смотрю как в Гамбурге собрались мартышки Хозяев денег ( ну куда же без Пуйла) и решают как будут утилизировать Человечество.Иначе к каким "базовым активам" привязать 2,5 квадриллиона( 10 в 15 степени) ничем не обеспеченных "денег"?Такого количества наркоты(...которой были забиты сейфы американских банков в "кризис") и оружия просто не существует...Поэтому борьбу за победу Социализма начинать придется всем нормальным людям.Теперь либо кучка богатых психопатов просто угробит Человечество либо Человечество отправит всех паразитов,жирующих на нашем труде, в мир иной.Сказать что:"...наша хата с краю" уже не получится.Аминь.
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(без названия)
Внук большевика написал 07.07.2017 11:16
Попугаю агитпропа от 10.44
Бессмертный полк - это защитники социализма. Все до одного. ВОВ - это война не просто Германии с СССР, это война фашизма и социализма. Социализм победил. В том числе благодаря марксизму - ленинизму. Усек, лицемер? Оксана Снегирь права на все 100. И когда такие политические "недомерки" примазываются к Бессмертному полку, это возмущает их потомков. Правда, с другой стороны, это говорит о бессмертии идей социализма.
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(без названия)
тютютю написал 07.07.2017 11:08
"Мы устраиваем Парады победы, шествуем в Бессмертных полках, цепляем георгиевские ленточки, пишем на машинах залихватские надписи: "На Берлин!" - любопытно... МЫ - это кто? Я, к примеру, колорадскую ленточку не цеплял, этой власовской ленточкой свою куртку не поганил, и пропагандонский шабаш на 9-е Мая я тоже не устраивал, более того, победобесие с крестящимся вором Шойгой и вором Путлером, принимающим парад, лично у меня вызывает чувство гадливости.
.
МЫ - ЭТО КТО? Конкретней надо, тов.Снегирь! Не надо посредством использования местоимения "мы" размазывать путенское дepьмо на всех.
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(без названия)
Кус написал 07.07.2017 10:59
В первый раз поставил статье Снегирь высокую оценку.-Зажигает. Но хочу напомнить, что реальными инициаторами движения за создание "нового мира братского труда и справедливости" были лучшие мыслящие представители оплеванного автором "благородного" сословия. Социально-исторические достижения большевистского режима беспрецедентно огромны, но и его гибель(через перерождение)абсолютно закономерна. Анализа причин автор упорно не дает, но усиленно зовет вновь наступить на исторические грабли.
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(без названия)
Внук большевика написал 07.07.2017 10:48
Только так! Спасибо тебе, Оксана Снегирь. А еще бы распустить колонну предателей во главе с буржуйским холуем Зю.
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Оксане
Снегирь написал 07.07.2017 10:44
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