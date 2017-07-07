Чудотворцы отметили 4,4% чудес в минусе

Данные по инфляции в РФ за июнь оказались неприятным сюрпризом для ЦБ РФ, заявил директор департамента денежно-кредитной политики Игорь Дмитриев. По данным Росстата, инфляция в России в июне 2017 года составила 0,6% после 0,4% в мае. В годовом выражении рост потребительских цен сложился на уровне 4,4%.

Лепет чиновника впечатляет.

"В июле не факт, что будет ускорение инфляции. Как раз вот уже и по картофелю пошел урожай. Один из таких основных драйверов. Можем удержаться там же, а то и десятую отыграть до 4,3%. Я за июль пока не уверен. Но шок в июне большой - это негативный сюрприз - 4,4%", - сказал Дмитриев.

"Мы ожидали роста инфляции в годовом выражении за счет плодоовощей. Он просто произошел сейчас чуть быстрее, чем мы ожидали. Поэтому сейчас мы всю траекторию пересмотрим, прогноз посчитаем", - сказал Дмитриев.

Ситуация напоминает хрестоматийную историю о том, как средневековые богословы путем изучения Священного писания лет 300 пытались выяснить, есть ли глаза у крота. Вместо того, чтобы поймать зверька и посмотреть.

Только у наших либерально-экономических схоластов вместо Священного писания разные макроэкономические показатели. И если эти показатели грамотно интерпретировать всей мощью средневековой схоластики, то все будет выглядеть вполне себе неплохо. Но, к сожалению, только до ближайшего соприкосновения с действительностью.

Вот, к примеру, наш опрос, который мы дали после публикации заметки

Обнищали

Вам на что денег хватает?: Даже на еду не хватает, жру хуже свиньи (194) На одежду не хватает, ношу говно всякое (175) На самую элементарную технику не хватает, телефон и то в кредит (67) Так ничего, но что-то крупное, мебель или машину купить уже не могу (175) Все могу себе позволить, что хочу (21)

Получилось, что по данным ВЦИОМ все плохо, а согласно нашему опросу - все много хуже. Понятно, что серьезный исследователь будет ориентироваться на ВЦИОМ, а не на ФОРУМ.мск, но наш читатель, проголосовавший за "жру хуже свиньи" - он оказался самым массовым, и вы его никакими экспертными заключениями не убедите, что говно - это на самом деле производная от повидла...

По нашим данным выходит, что нормально живут только около 3 процентов граждан, 25 процентов бедны, а остальные - просто нищие!

Теперь вернемся к инфляции. Еще пару-тройку лет назад дела с бедностью большинства населения были тоже не слишком хороши, но сейчас-то все гораздо хуже. И это значит только одно - на те деньги, что раньше едва сводили концы с концами, теперь уже никак не сводят. И такое при 4-процентной инфляции просто не бывает, как не должна современная держава спасаться от голода исключительно надеждами на картошку нового урожая.

Тут не надо обманываться наполнением прилавков в гипермаркетах городов-миллионников. Что толку, если людям купить продукты не на что? Посмотрите лучше, какие там маленькие стали очереди.

Тут не надо быть доцентом ВШЭ, чтобы подсчитать - если тебе твоей зарплаты в начале года едва хватало на трехразовое питание (то есть 30 завтраков, обедов и ужинов в месяц), то минус 4 процента - это минус 5 приемов пищи. То есть раз в неделю не ужинаем вообще. А работаем как обычно.

И, кстати, на начало июля доллар уже переполз за 60 рублей. Интересно даже, неужели это не повлияет на рост инфляции, и чудеса продолжатся?

Или чудотворцы уже потихоньку пакуют "тревожные чемоданы", в надежде все же пересидеть трудные времена в более комфортном климате, где рост благосостояния граждан не определеяется одним лишь урожаем картошки?

Анатолий Баранов, главный редактор ФОРУМа.мск