Спецслужбы США насчитали 150 российских разведчиках в стране

На территории США действуют по меньшей мере 150 сотрудников российских спецслужб, утверждает телеканал CNN со ссылкой на бывших и действующих сотрудников американской разведки.

Собеседники телеканала отмечают, что Россия усилила разведывательную деятельность в стране после американских президентских выборов. Москва старается восполнить потери после высылки из США 35 российских дипломатов, которые подозревались в шпионаже, утверждают источники.

По мнению бывшего сотрудника ЦРУ Стива Холла, российская разведка ведет активный поиск дополнительной информации о новой администрации Дональда Трампа, которую в Москве по-прежнему считают непредсказуемой.

"Обеспокоенность работников правоохранительных органов заключается в том, что российские шпионы нацелены на людей в США, которые могут предоставить доступ к секретной информации", - отмечает телеканал.

По словам собеседников телеканала, несмотря на предупреждения спецслужб администрация Дональда Трампа "не предприняла значимых ответных мер" и продолжает выдавать визы подозреваемым в шпионаже россиянам.