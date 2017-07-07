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Московский листок

Спецслужбы США насчитали 150 российских разведчиках в стране

Опубликовано 07.07.2017 в разделе комментариев 1

Спецслужбы США насчитали 150 российских разведчиках в стране

На территории США действуют по меньшей мере 150 сотрудников российских спецслужб, утверждает телеканал CNN со ссылкой на бывших и действующих сотрудников американской разведки.

Собеседники телеканала отмечают, что Россия усилила разведывательную деятельность в стране после американских президентских выборов. Москва старается восполнить потери после высылки из США 35 российских дипломатов, которые подозревались в шпионаже, утверждают источники.

По мнению бывшего сотрудника ЦРУ Стива Холла, российская разведка ведет активный поиск дополнительной информации о новой администрации Дональда Трампа, которую в Москве по-прежнему считают непредсказуемой.

"Обеспокоенность работников правоохранительных органов заключается в том, что российские шпионы нацелены на людей в США, которые могут предоставить доступ к секретной информации", - отмечает телеканал.

По словам собеседников телеканала, несмотря на предупреждения спецслужб администрация Дональда Трампа "не предприняла значимых ответных мер" и продолжает выдавать визы подозреваемым в шпионаже россиянам.

 



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Всего комментариев к статье: 1
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Здрасьте написал 07.07.2017 10:11
На территории РФ шпионов из СШИммигрантов больше в разы... почему власть РФ молчит о них??
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