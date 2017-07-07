В США хотят "зажилить" дипсобственность РФ

Три американских сенатора попросили президента США Дональда Трампа не возвращать России дипломатическую собственность, конфискованную у Москвы в декабре 2016 года, сообщает Reuters. Письмо президенту отправили сенаторы от Республиканской партии Джонни Исаксон и Марко Рубио, а также сенатор-демократ Джин Шахин. В нем они указали, что возвращение конфискованной собственности «взбодрит» президента России Владимира Путина и стимулирует попытки «российского вмешательства в выборы на Западе.

А почему, собственно, Россия не может влиять на выбор, скажем, немцев, французов или англичан? Вопрос, конечно, каким образом влиять, но сам факт влияния никак не может быть предосудительным. Иначе дипломатическая собственность США должна быть конфискована во всем мире.

Плевать, конечно, смогут ли российские дипломаты отдыхать с емьями на дача в Мэриленде, но была явным и неприкрытым образом нарушена Венская конвенция о дипломатических сношениях 1961 года. Если бы в кремле сидели другие люди, а не вкладчики в американские ценные бумаги, то дипломатические отношения США и РФ были бы после такого шага просто разорваны.

Ну а какую вообще цель имела эта конфискация дипломатической собственности, кроме желания показать, что США пойдут так далеко, как им заблагорассудится? И что международные законы действуют для всех, кроме США.

Теперь сенаторы требуют укрепиться в этой решимости поступать не по закону, а по произволу.

Понятно, что Трамп никак не может принять позицию сенаторов, но на то и весь расчет - Марко Рубио пытался выдвинуться кандидатом в президенты США, в общем уверенно шел на третьем месте во внутрипартийном рейтинге, а поскольку ему всего 47 лет, вполне может претендовать на президентское кресло в будущем. Так что его подкоп даже не под Путина, а под Трампа.

Но когда внутриполитические игры играются на грани фола - собственно, разрыв дипломатических отношений это практически уже объявление войны - начинаешь задумываться, так ли уж хороши демократические принципы США.

США - страна эмигрантская, и каждый эмигрант привозит с собой и свои родовые комплексы, приобретенные на прежней родине. Это естественно, и сын бежавших от кубинской революции политэмигрантов Марко Рубио - не исключение. Но плохо, когда эмигрантские комплексы становятся двигателем внешней и внутренней политики сверхдержавы.

Дедушка Маккейн провел приличное время во вьетнамском плену, и имеет основания ненавидеть вьетнамцев, коммунистов, русских и еще много кого и чего. Но объективности ради надо вспомнить, что в плен-то он попал, когда летел бомбить беззащитные вьетнамские деревни. Но этого обстоятельства Маккейн, конечно, не учитывает, он не может быть объективен.

Марко Рубио родился в семье эмигрантов, бежавших с Кубы. Но, заметим, бежали-то они от своего народа - к врагам своего государства. С 1961 по 2014 год между кубой и США были разорваны дипломатические отношения. С 1961 года США был введён режим эмбарго в отношении Кубы, любые связи с Кубой были запрещены, и санкции США против Кубы продолжают действовать до сих пор, хотя эту блокаду регулярно осуждает Генеральная Ассамблея ООН.

И кто является в Америке сторонником продолжения блокады, кто против улучшения отношений с Гаваной? Конечно сенатор Марко Рубио, кубинец, родившийся в США и даже по американским законам не имевший никаких отношений с Кубой, но Рубио всегда "наследственно" против.

Естественно, ненависть к бывшей родине переходит и на Россию, которая и "виновата" в том, что на Кубе произошла революция. И то, что его активность ставит его новую родину на грань войны, которую в принципе невозможно выиграть, мало его волнует. Война не его проблема, его проблема - выборы. Которые надо выигрывать любой ценой. Именно - любой!

Такое устройство единственной сверхдержавы планеты, конечно, не может быть только внутренним делом одной страны. Это просто опасно для окружающих, и не может их не волновать. Сегодня кубинец, который на вопрос прессы, как он относится к возрасту земли, отвечает, что не станет вмешиваться в дискуссию между учеными и теологами, - является одним из самых влиятельных политиков в США (По мнению журнала Time, в 2012 году вошёл в Топ-100 самых влиятельных людей мира). Завтра он может стать президентом сверхдержавы - кто только уже не становился.

Это к вопросу, почему Россия не может влиять на выбор в других странах? Вот, пожалуйста, Куба влияет на политику в США, и еще как! Вьетнам влияет. Даже Ватикан, и еще как.

И Россия, кстати, может повлиять еще сильнее, поставив ультиматум - или США возвращается к общепризнанным нормам в дипломатических отношениях, либо нахер не нужны нам такие отношения!

Но для этого в кремле, конечно, должны сидеть не покупатели недвижимости на западе и не вкладчики в американские ценные бумаги.

Анатолий Баранов