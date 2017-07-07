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Московский листок

Первые столичные хрущевки начнут расселять в сентябре-октябре 2017 года

Опубликовано 07.07.2017 в разделе комментариев 0

Первые столичные хрущевки начнут расселять в сентябре-октябре 2017 года

Первые жители столичных хрущевок, попавших под программу реновации, могут переселиться в новые квартиры уже в сентябре-октябре 2017 года, заявил руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

«По моим расчетам — начало и середина осени. Это не десятки и сотни, а буквально несколько домов. Сентябрь, октябрь или ноябрь, примерно этот период. Сложно спрогнозировать, потому что дом может быть уже сдан, но спроектирован не по этим стандартам. Надо выделить деньги из бюджета, заказать проект, провести экспертизу, провести конкурс на выбор исполнителя, после этого должен прийти подрядчик и все сделать. Но мы на это идем, потому что то, что мы заявляем, мы делаем», - цитирует чиновника RNS.

По словам Левкина первыми в новые дома переедут жители пятиэтажек в районах Бескудниково, Измайлово и Проспект Вернадского.

«У нас есть дома, которые построены в рамках городских программ за счет бюджета. Часть домов только что построены или находятся в завершающей стадии строительства. Да, они расположены рядом с теми кварталами, которые, наверное, окончательно попадут в реновацию. Но есть два нюанса. Первый — нам надо выверить соответствие квартирографии этих домов с теми домами, которые могут сформировать первую "волну" в квартале... чтобы первые хотя бы два-три дома сюда переселить. Второй — после выверки квартирографии привести отделку и благоустройство под новые стандарты комфорт-класса, то есть перепроектировать отделку, поменять обои, добавить плитку в санузлах и на кухне, поменять входные двери. На это уйдет время», — отметил Левкин.

 



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