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Московский листок

ХПП по гамбургскому счету

Опубликовано 07.07.2017 автором в разделе комментариев 0

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ХПП по гамбургскому счету

После речи Трампа в Польше о том, что РФ – дестабилизатор ситуации в Восточной Европе, настало время подвести некоторые итоги «хитрого плана» с 2014 года. Нагнетание истерии перед встречей дяди дональда и Путина нам смешно. Ничего там прорывного не будет. Не надо отвлекать нас от главного.

От того, что Кремль угодил носом в кучу гуано, столкнувшись с последствиями своей подлости в 2014 году. Оценим положение, так сказать, по гамбургскому счету.

***

Что такое «гамбургский счет»? Выражение еще из позапрошлого века. Обычно поединки борцов превращались антрепренерами в постановочные шоу. С заранее определенными результатами. Кто и на какой минуте ляжет. Но раз в год борцы съезжались в Гамбург, чтобы бороться по-настоящему, но за закрытыми дверями, без публики. Чтобы определить истинный, как нынче говорят, рейтинг.

Три года назад, оправдывая отказ ВВП от Новороссии, свора пропагандонов вопила о некоем «ХПП». Через три года пора проверить действенность этого ХПП именно по гамбургскому счету.

Что имеет Кремль после подлого отказа от создания Большой Новороссии на всем юго-востоке б.УССР? Полностью разбитые надежды на то, что «Трамп – наш». Трамп продолжает линию на то, чтобы Путин и его власть удушались экономически, чтобы Путин отдал и Крым, и Донбасс. Мы увидели полное убожество кремлевской «аналитеги». Она всерьез полагала, что Трамп насмерть бьется на американских выборах, чтобы только нормализовать отношения с Москвой и признать присоединение Крыма.

Эта шатия с размаху села пятой точкой в лужу. Трамп шел, чтобы совершить реиндустриализацию США и ввести в них протекционизм. Путин для дяди Дональда здесь стопроцентно бесполезен. Максим Калашников говорил, что ради главной своей цели Трамп продолжит давить Кремль и отдаст его на растерзание прежним политикам Америки. Так оно и случилось. Но в Кремле-то реально ликовали и пили шампанское, когда Трамп победил.

Теперь ВВП остался с носом. Удавка санкций стягивается. Причем Путин перекрыл для себя оба пути развития РФ, обретения современных технологий.

Первый путь – горбачевско-ельцинский. Мы превращаемся в послушного вассала Запада, идем на национальное унижение, но за это Запад милостиво делится с нами технологиями и подкидывает кредиты. Этот путь оказался с 2014 г. перекрытым практически наглухо.

Второй путь – сталинский. Мы мобилизуемся и создаем технологии сами, западные технологии воруя или покупая с помощью хитрых махинаций. Чтобы разобрать, изучить в СВОИХ институтах, а потом – использовать их в СВОЕЙ индустрии. Благодаря деятельности правительства сислибов и Центробанка эта дорожка тоже прочно завалена и непроходима. И кадров нет для такой политики, и промышленность поломали.

А петля экономической войны стягивается на шее. Ну разве не триумф «хитрого плану»?

***

Проглотив одесскую расправу над русскими, сделав вид, что Крым и Новороссия – это «две большие разницы», Кремль оказался среди обломков своих бутафорий. Тех бутафорий, что должны были скрыть его подлость и трусость весны-лета 2014-го, его отречение от плана «Новороссия».

Вот жалкие остатки надежды на то, что удастся с помощью кремлевских вливаний произвести «нацреволюцию» в ЕС, привести к власти национал-патриотические партии. План сперва провалился громко в Голландии, а потом (с треском) – во Франции.

Вот черепки надежд на то, что с помощью Сирийской авантюры получится обрести в глазах Запада статус «защитника от исламского террора» и вернуть «рукопожатность». В реальности жнее получились огромные затраты на бессмысленную войну и на содержание режима Асада. Причем в условиях, когда в самой РФ экономика – в тяжелом кризисе, когда денег самим остро не хватает.

Вот грудами высятся надежды идиотов на то, что Китай зальет РФ потоками кредитов да инвестиций, заменив для Москвы западного «старшего брата».

Вот – разбитые упования на крах Украины. Наоборот, Кремль вынужден иметь дело с Киевом и даже его поддерживать.

При этом в самой РФ – экономический крах. Совершенно не работающая судебная власть. Совершенно недееспособный госаппарат, который может лишь бюджет пилить и ни на что иное не годен. Разгул нищеты и безработицы. Орда «силовиков» и контролеров, парализующая своими набегами деловую жизнь. И явное озлобление «элиты», которой обещали: мол, с Трампом договоримся, санкции снимем и вернем прежнее удобство жизни.

Не получилось.

***

Идем дальше? Екатерина Великая в XVIII веке, начиная с русско-турецких войн 1768-1774 и 1787-1791 годов, присоединила к Империи огромную, благодатную, солнечную и черноземную, Новороссию. Огромные богатые земли Кубани и Северного Причерноморья (вместе с Крымом), вышла на берега Днестра и там закрепилась. Стало строиться ожерелье имперских городов-оплотов, гаваней и деловых центров: Тирасполь, Одесса, Николаев, Херсон, Севастополь.

ВВП с его ХПП получил вместо огромной богатой территории ошметок Донбасса. Теперь – разоренный и обглоданный уголовной марионеточной властью. И еще Крым, который без остальной Новороссии превратился в убыточно-депрессивный анклав, лишенный и пресной воды, и сухопутной связи с Севера. Вместо приращения мощи и доходов – новые расходы. И если при Ельцине перспектива появления баз НАТО на Украине была лищь гипотетической угрозой, то теперь это – вполне реальная перспектива.

И о чем теперь говорить с Трампом-то? Провалившие и все проигравшие – всегда объект презрения и добивания со стороны сильных.

***

Можно смело засвидетельствовать полный провал ХПП по всем направлениям. Вместо того, чтобы весной 2014-го сосредоточиться на главных задачах: воссоединении Русского народа (Новороссия) и проведении нового экономического курса в РФ (индустриализация), Кремль начал карнавально-развекательную вакханалию. Не решив одной проблемы, кинулся создавать себе новые. В итоге проблемы обрушились на его голову и погребли его под кучей обломков.

Теперь ВВП может говорить с Трампом хоть полчаса, хоть сутки. Потоки пустых слов ничего не изменят. Истрию вершат дела, а не словеса. Как мы и предрекали, отказ от возможности быстрой и легкой победы весной 2014-го, упускание величайшего исторического шанса на воссоздание Великой России, обернулся катастрофой. Такова уж природа молниеносных операций: либо ты победишь, либо тебя сомнут.

Случилось второе. Таков итог подленького, рассчитанного на умственно отсталых ХПП.

Чего делать? Меня это уже не волнует. Совесть моя чиста: мы с товарищами много раз предупреждали Кремль о возможных последствиях «хитропланства». Он поступил в точности наоборот. Пусть наслаждается теперь разбитым корытом. У меня нет сомнений в том, чем это закончится. Вы теперь воюете со свалками? Ну, в добрый путь.

***

А Трамп наращивает натиск. Он объявил о том, что США увеличивают добычу угля и нефти, снова переходят к строительству ядерных электростанций. Опасность тут не в том, что Америка вытеснит РФ с мировых рынков газа и нефти. Это Трамп для красного словца изрекает.

Опасность в ином: в том, что США пошли к статусу энергетической автаркии, взяли курс на полное самообеспечение энергией. Вопреки расчетам на то, что пик добычи углеводородов янки прошли в 1971 году, они сегодня превзошли этот «зенит» (480 млн. тонн в 1970 г.). По итогам 2016 года Соединенные Штаты добыли 543 млн. тонн нефти, а потребили – 863,1 млн. тонн. (РФ добыла 554,3, потребила – 148 млн. т.. Пик добычи нефти в СССР в 1988 г. – 624 млн. тонн). Напомним,

Добыча газа в США в 2016 г. – 749,2 млрд. кубометров, потребление – 778,6 млрд. (В РФ – 579,4 млрд. и 391 млрд. соответственно). По углю Америка полностью себя снабжает и даже пускает уголь на вывоз (добыча – 364 млн. тонн, потребление – 358,4 млн. т).

Если Трамп сможет в ближайшие нарастить добычу нефти и газа в Америке, если заместит часть углеводородов атомной энергией, то он добьется главного: те деньги, что янки тратят на энергоносители, полностью останутся в Штатах. Американцы получат новые рабочие места и загрузку промышленности. Они на энный период откажутся от импорта энергоносителей вовсе. Тогда американские деньги за нефть и газ не уйдут в Аравию, Нигерию, Бразилию, Венесуэлу, Мексику, в РФ. Зато на мировом рынке образуется как бы излишек в 200-300 млн. тонн нефти. Насколько хватит нефтяного форсажа в США? Разведанные запасы у них – 4 млрд. тонн. На пять лет уже есть. За это время американцы успеют совершить реиндустриализацию своей страны и повергнуть РФ в прах. Дальше янки успеют открыть новые месторождения и задействовать ресурсы своих де-факто экономических колоний – Канады и Мексики. А там подоспеют и новые АЭС в строю, и, возможно, термоядерные реакторы корпорации «Локхид-Мартин». Мы уж не говорим о том, сколько проблем Америки решает домашнее потребление сжиженного природного газа.

Как вы думаете, что будет с ценами на углеводороды с ростом добычи углеводородов в Соединенных Штатах? И что тогда ждет РФ? Все эти орды чиновников, пропагандистов и жандармов, все эти заказы ВПК в РФ держатся на одном: на нефтедолларах и высоких ценах на «черное золото». Иного источника средств Кремль с 2000 года так и не создал. Заместить выпадающие нефтяные доходы ему нечем. Зерно? Больше вывозишь – больше сбиваешь мировые цены на него. Экспорт оружия – это одна двадцатая от нефтедоходов. С экспортом продукции электроники, машиностроения, тонкой химии, биотеха в РФ – плачевное положение. «Ай-Ти» дают РФ впятеро меньше, чем в Испании.

Как вы думаете, что будет с нынешней властьтю, когда не на что станет содержать орды администраторов, силовиков, пропагандистов?

Если, конечно, в мире не начнется «нефтекалипсис» из-за резкого падения добычи нефти на поле Гавар в Саудовской Аравии или кто-то не нанесет по арабским нефтепромыслам массированные удары крылатыми ракетами и бомбами…



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