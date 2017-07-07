Шахтёры продолжают голодать и гибнуть в сырьевой империи

В Норильске на шахте "Заполярная" произошла авария, предположительно взорвались пары метана, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу ГМК "Норникель". Трое горняков погибли, найдены их тела. В шахте рудника "Заполярный" при проведении горнопроходческих работ произошел взрыв 7 июля около 10:00 по местному времени. По предварительной информации, взорвались пары газа метана при проведении строительных работ. В экстренных службах ТАСС сообщили, что, по уточненной информации, произошел взрыв газовоздушной смеси при проведении горнопроходческих работ на глубине 490 метров.

В пресс-службе "Норникеля" подтвердили гибель трех горняков - ранее источник в экстренных службах региона заявлял, что от взрыва могли погибнуть пятеро шахтеров, с ними не было связи.

Горноспасатели обнаружили тела трех погибших рабочих, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу краевое управление МЧС. "Пока остается неизвестной судьба одного человека", - добавил собеседник агентства.

Судьба остальных горняков установлена. На поверхность эвакуирован 151 человек.

Пропали без вести четыре проходчика и мастер участка, уточнял "Лайф".

"Пятеро рабочих, по предварительным данным, находились в предполагаемом эпицентре взрыва, связи с ними нет. Там серьезное обрушение. Среди них, предварительно, есть погибшие", - рассказывал источник "Интерфакса". Он сообщил, что местонахождение еще семерых горняков установлено, в ближайшее время они будут эвакуированы.

Еще несколько рабочих получили травмы.

"Весь персонал эвакуирован из шахты на поверхность. Работникам, которые получили травмы, оказывается первая медицинская помощь. На месте взрыва работают бригады горноспасателей", - говорится в сообщении пресс-службы "Норникеля".

По словам заместителя директора Заполярного филиала по безопасности и охране труда Сергея Градюшко, на месте взрыва работают бригады горноспасателей, ведутся все необходимые спасательные работы, выясняются причины происшествия, всем пострадавшим оказана необходимая помощь.

С аварийного участка были эвакуированы приблизительно полторы сотни шахтеров. Шахта занимается добычей медно-никелевой руды.

В ГУ МЧС по Красноярскому краю уточняют, что на поверхность подняты 137 горняков, пять человек не выходят на связь. На месте работают четыре отделения военизированного горноспасательного отряда МЧС России, сотрудники пожарно-спасательного гарнизона. Всего в работе задействовано 43 человека и семь единиц техники.

Ранее источник агентства сообщил, что госпитализированы три человека, еще четверо пропали без вести.

Пресс-служба главного следственного управления СКР по Красноярскому краю сообщает, что начата доследственная проверка. На месте работает следственно-оперативная группа.

Подземный рудник "Заполярный" входит в южный кластер, который также включает в себя карьер "Медвежий ручей" и Норильскую обогатительную фабрику. Они не попадают под утвержденные "Норникелем" категории первоклассных активов (с выручкой более 1 млрд долларов, EBITDA margin более 40% и обеспеченностью запасами на срок более 20 лет). Доля этих предприятий в общем объеме производства по группе - около 4%. "Норникель" классифицировал эти активы как legacy assets (активы, принадлежащие компании в течение длительного времени, теряющие свою стоимость и сокращающие производительность).

Рудник считается одним из самых старейших на севере Красноярского края. Он был основан в 1945 году, отмечает сайт "НГС.Новости".

Тем временем, напомним, правительство Ростовской области отказалось выплачивать многомиллионные долги по зарплатам шахтеров, работавших на местных разорившихся предприятиях компании "Кингкоул". Шахтеры тем временем вновь объявили голодовку и возобновили пикеты. Об этом они уже уведомили прокуратуру. Заместитель главы Ростовской области Сергей Бондарев в ответе на запрос депутата Госдумы Валерия Рашкина сообщил, что местные власти не будут помогать шахтерам, потому что "правительство Ростовской области не является работодателем для работников "Кингкоул", сообщает "Радио Свобода".

По словам чиновника, шахтерам выплатят компенсации только после того, как будет продано имущество компании. Заместитель губернатора также добавил, что перед шахтерами при этом якобы уже погашена большая часть задолженности по зарплате - работникам, как утверждает Бондарев, выплатили более 280 миллионов рублей.

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