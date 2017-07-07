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Московский листок

В Гамбурге активисты "Чёрного блока" показывают послам империализма, как горячо миру ненавистен капитализм

Опубликовано 07.07.2017 в разделе комментариев 0

германия антиглобализм двадцатка

Число полицейских, пострадавших в ходе беспорядков в Гамбурге, где 7 июля открылся саммит G20, достигло 111 человек, задержаны более 40 протестующих, сообщили в полиции города. 

"По последним данным, ранения получили 111 полицейских, информации о раненых среди демонстрантов нет", - цитирует РИА "Новости" представителя полиции. Собеседник агентства также сообщил о попытке атаковать полицейский автомобиль около станции "Альтона" и опроверг появившуюся в местных СМИ информацию о попытке нападения на полицейский участок в этом районе. 

Ранее в этот день полиция в Twitter призвала граждан держаться подальше от этого района, сообщив, что там протестующие против саммита "большой двадцатки" забрасывают автомобили "коктейлями Молотова" и краской. В числе прочих пострадали и машины стражей порядка. В то же время газета Frankfurter Allgemeine сообщила, что протестующие напали на полицейский участок в этом районе.

По данным полиции, в настоящее время в городе проходят три демонстрации, их участникам рекомендуется не блокировать подъезды к международному торговому центру, куда собираются делегации участников саммита G20.

Также в полиции сообщили, что во время массовых протестов в Гамбурге 29 человек задержаны и еще 15 уже находятся под арестом, передает ТАСС. По данным правоохранителей, нанесен значительный ущерб припаркованным на улицах автомобилям, разбиты витрины многих магазинов.

Редактор ФОРУМа.мск Дмитрий Чёрный добавляет:

- С "Чёрным блоком" я познакомился с 2006-м в Афинах - по их воле вся демонстрация подышала слезоточивым газом и тоже одна машинка полицаев запылала. Однако - что траиционно и печально, - какими бы ни были горячими и героическими даже организованные, многотысячные выступления антиглобалистов (термин сей не покрывает всего спектра политических движений, съехавшихся "в гости" к "двадцатке"), но выступления эти напоминают реакцию непосредственного, физиологического, "кожного" отторжения капиталистических порядков, не более того. Да, жечь мусор замечательно, и штурмовать участки, куда забрали товарищей - тоже. Это - солидарность, это - сила, это - интернационализм. Но - временность такой солидарности чревата потом апатией и даже ревизией. При таком стечении политических единомышленников, можно было бы выработать и менее стихийный план (мягко выражаясь) - то есть не заниматься демонстрированием ненависти, а перейти к взятию той власти, что на протяжении уже десятилетий на веку антиглобализма, остаётся неизменно в руках буржуазии, во всех странах. Да, и в Афины к нам приезжали товарищи из Венесуэлы, из Мексики, рассказывали (мексиканцы, например) про Команданцию - орган партизанского самоуправления в Чиапосе, и в Мальмо "Чёрный блок" тоже давал жару, а на семинарах мы мечтали, как можно эко-логично обустроить мир без корпораций и буржуйских мотиваций. Всё это было, это ценнейший опыт - но не было главного, того рационально продуманнго в мелочах рывка, который бы поставил все эти вопросы уже не на ИХ, а на Нашу повестку дня. Ну, вы меня поняли. Хотя, конечно же, мне, как ветерану-антиглобалисту, в своё время (2008) посидевшему в Киеве и помёрзшему в КПЗ ночку за такие же вот костры (эко-активистские, антиклерикальные и антиРПЦшные даже конкретно) - дым антисаммита сладок и приятен...

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