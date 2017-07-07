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Московский листок

Избитого омоновцами навалиста Туровского возят из "Склифа" в полицию и обратно

Опубликовано 07.07.2017 в разделе комментариев 0

протест кризис полицейщина реакция навальный
Избитого омоновцами навалиста Туровского возят из "Склифа" в полицию и обратно

Волонтера штаба Алексея Навального Александра Туровского, которого накануне полицейские избили при задержании, доставили в суд и оттуда отправили в НИИ имени Склифософского, выписали из больницы и везут обратно в ОВД, сообщила в Twitter пресс-секретарь московского штаба Елена Слесарева. 

"Сашу Туровского выписали из Склифа и везут в ОВД Замоскворечье. Затем, скорее всего, повезут в суд", - написала она в микроблоге. Об отъезде активистам штаба сообщил сам Туровский - он успел позвонить, рассказала Слесарева телеканалу "Дождь". 

В 8:00, по ее словам, должен был состояться консилиум врачей, на котором они должны были решить, выписывать Туровского или оставлять в больнице. Примерно с 7 утра в палату уже никого не впускали - охрана заблокировала двери, - до этого посетители волонтера могли спокойно пройти к нему. На место вызвали полицию по причине якобы нарушений активистами штаба Навального общественного порядка. В это время Туровский позвонил и рассказал, что его везут в ОВД. 

По словам Слесаревой, это стандартная процедура оформления перед судом, обычно она длится около полутора часов. Потом, предполагает пресс-секретарь, волонтера повезут в Замоскворецкий суд. 

Позднее Туровский позвонил на "Эхо Москвы" и рассказал, что его привезли в ОВД "Замоскворечье". По его словам он чувствует себя не очень хорошо. У него диагностировали сотрясение мозга и различные ушибы. Туровский утверждает, что по поведению врачей было понятно, что его хотят поскорее выписать. 

В НИИ имени Склифосовского заявили, что волонтер выздоровел 

Директор НИИ скорой помощи имени Склифосовского Сергей Петриков рассказал в интервью "Эху Москвы", что Туровского выписали, потому что он выздоровел. На вопрос корреспондента, каким образом за одну ночь может пройти сотрясение мозга, врач ответил, что сотрясение проходит за минуту, а все остальное - это последствия, которые остаются после сотрясения. 

О том, какие последствия остались у волонтера, Петриков сказал, что тот сам может об этом рассказать. Он пояснил, что нет противоречия между более ранней рекомендацией Туровскому оставаться в стационаре и скорой выпиской, так как его надо было наблюдать в течение ночи, и вот ночь прошла, его выписали. Также директор НИИ заявил, что Туровский ночью спокойно спал, его никто не тревожил, и что на данный момент его жизни ничто не угрожает. 

Ранним утром 6 июля полиция провела обыски в столичном штабе Алексея Навального по делу о самоуправстве в связи с якобы нарушением организацией условий договора аренды помещений. Александр Туровский во время обысков находился в штабе. Позднее полицейские увезли его в ОВД, где продержали, по разным данным, от 10 до 12 часов. 

Волонтер рассказал, что при задержании его избили. Вследствие плохого состояния его госпитализировали из Замоскворецкого суда, куда его привезли из ОВД, в НИИ имени Склифософского. В больнице Туровскому провели пункцию головного мозга. Соратники волонтера сетовали, что сотрудники полиции, дежурившие в больнице, требовали скорейшего возвращения Туровского в ОВД, вопреки предостережениям врачей. Директор НИИ имени Склифосовского Сергей Петриков заявлял ТАСС, что врачи не собираются выписывать Туровского, и исключил давление полиции на медиков.

Напомним, после того, как сотрудники полиции увезли Туровского из штаба, его руководитель Николай Ляскин обратился в полицию с заявлением о похищении сотрудника, дежурившего ночью в здании. По его словам, кто-то ночью поставил решетки на окна и спилил замки. "Какие-то неизвестные люди проникли ночью в помещение и похитили сотрудника ФБК, дежурившего здесь ночью. Есть подозрение, что это были какие-то силовые структуры", - пояснил он. 

В ночь на 6 июля в столичный штаб Навального пришли сотрудники полиции и заблокировали помещение. Позднее сотрудникам штаба сообщили, что в нем проводятся следственные действия. В полиции объяснили, что обыски в московском штабе Навального проходили в рамках уголовного дела о самоуправстве, возбужденного из-за нарушения договора аренды. 

"К нам поступило заявление от Гордеева, от учредителя "Паритет НГ", от представителя собственника помещения "Балчуг Эстейт". Все обращения были направлены в УВД по Центральному административному округу (ЦАО), в настоящий момент по ним возбуждено уголовное дело по ст. 330 УК РФ ("Самоуправство")", - сообщил замруководителя уголовного розыска по отделу полиции "Замоскворечье" Евгений Тихомиров. 

По его словам, "Паритет НГ" арендовал помещение у "Балчуг Эстейт" и сдал его в субаренду Фонду борьбы с коррупцией и другим субарендаторам, которые также обращались с заявлением о незаконном расторжении договора. Как сообщил корреспондент "Новой газеты" с места обысков, некий адвокат Павел Зайцев пояснил, что собственнику не платили аренду после первого месяца и сделали перепланировку, в связи с чем полиция выселяет штаб Навального. 

Уже несколько дней подряд силовики и пропутинские активисты парализуют работу предвыборных штабов оппозиционера Алексея Навального в разных точках России. За трое суток сообщалось о подобных инцидентах в пяти городах. В четверг, 6 июля, стало известно сначала о проведении обысков в штабе в Москве, а затем - в Вологде.  

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Александра Туровского в штабе Навального избили омоновцы, и даже в больницу его сопровождали



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