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Московский листок

Трампа ненавязчиво зазывают в Гамбурге назад, в Парижское соглашение о климате

Опубликовано 07.07.2017 в разделе комментариев 0

экология сша гамбург двадцатка климат
Трампа ненавязчиво зазывают в Гамбурге назад, в Парижское соглашение о климате

Саммит G20 в Гамбурге стартовал с заявлений мировых лидеров о важности Парижского соглашения по климату, а также призывов к США вновь присоединиться к этому договору. Страны БРИКС в совместном коммюнике призвали приступить к реализации соглашения. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш обратился к лидерам "большой двадцатки" с просьбой присоединиться к усилиям по борьбе с изменениями климата. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сообщила, что страны G20 будут добиваться возвращения США к Парижскому соглашению по климату. 

Саммиту в Гамбурге предшествовала неформальная встреча лидеров стран БРИКС, в которой принимал участие президент РФ Владимир Путин. Российский лидер сказал, что Москва рассматривает Парижское соглашение об изменении климата как основу для долгосрочного сотрудничества, сообщало Reuters. 

В совместном коммюнике, выпущенном в первый день саммита, страны БРИКС призвали лидеров G20 продвигать реализацию Парижского соглашения по климату. "Мы призываем международное сообщество совместно работать над исполнением Парижского соглашения по изменением климата", - говорится в совместном документе России, Бразилии, Индии и Китая. 

В свою очередь генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал лидеров стран G20 присоединиться к усилиям ООН по борьбе с климатическими изменениями и экстремизмом. "В Гамбурге я призываю лидеров G20 присоединиться к усилиям ООН по борьбе с климатическими изменениями, воинствующим экстремизмом и другими беспрецедентными проблемами", - написал глава международной организации на своей странице в Twitter. 

Кроме того, премьер-министр Британии Тереза Мэй сообщила, что США могут вновь присоединиться к Парижскому соглашению по климату и лидеры G20 призовут Трампа найти способ осуществить это воссоединение. Ранее глава британского правительства выражала сожаление в связи с решением американского лидера о выходе его страны из договора. В рамках саммита G20 у Мэй должна состояться двусторонняя встреча с Трампом, отмечает Reuters. 

"Надеюсь, они смогут найти способ вернуться в Парижское соглашение... Я считаю, что это возможно. Мы не пересматриваем Парижское соглашение, которое остается, но я хочу, чтобы США искали способы вновь присоединиться к нему. Коллективное послание, которое будет передано президенту Трампу в ходе этих переговоров, будет заключаться в важности возврашения Америки к этому соглашению, и я надеюсь, что мы сможем поработать над тем, чтобы это произошло", - приводит агентство слова Мэй в эфире BBC. 

По мнению председателя КНР Си Цзиньпина, "Парижское соглашение об изменении климата представляет собой важный консенсус, который нелегко достичь и от которого не должны с легкостью отказываться", сообщает Reuters. Стоит отметить, что китайский лидер также намерен провести встречу с Трампом в кулуарах саммита G20. 

В преддверии встречи "большой двадцатки" в Гамбурге эксперты высказывали мнение, что саммит станет самым непростым в карьере канцлера Германии Ангелы Меркель, в том числе из-за разногласий с нынешней администрацией США по поводу Парижского соглашения по климату. 

На прошлой неделе, выступая в Бундестаге, канцлер ФРГ дала понять, что переговоры в ходе встречи "большой двадцатки" будут непростыми, в частности из-за позиции США по климату. "Из-за позиции США по климату мы в Гамбурге не сможем ожидать простых переговоров. Разногласия очевидны, и было бы неискренне это отрицать", - признала Меркель. Вместе с тем глава германского правительства выразила уверенность, что лидерам G20 все же удастся прийти к согласию. 

Президент США 1 июня объявил о выходе своей страны из Парижского соглашения по климату, вызвав критику и сожаление со стороны европейских коллег. По мнению Трампа, это соглашение невыгодно для Америки: США могли бы потерять 2,7 млн рабочих мест к 2025 году, если бы выполняли его положения. По мнению президента США, Парижское соглашение по климату перераспределяет американские богатства в пользу других стран. 

Парижское соглашение было принято 12 декабря 2015 года по итогам 21-й конференции Рамочной конвенции об изменении климата в Париже. 195 участников форума условились не допустить повышения средней температуры на планете к 2100 году более чем на 2 градуса Цельсия по сравнению с доиндустриальной эпохой. По мнению ученых, значительный рост температуры может привести к необратимым последствиям для экологии. 

Условием для вступления документа в силу была его ратификация 55 странами, на долю которых приходится не менее 55% общемирового объема выбросов парниковых газов. Россия в апреле прошлого года подписала соглашение, но так и не ратифицировала его.

Тем временем число полицейских, пострадавших в ходе беспорядков в Гамбурге, где 7 июля открылся саммит G20, достигло 111 человек, задержаны более 40 протестующих, сообщили в полиции города. 

"По последним данным, ранения получили 111 полицейских, информации о раненых среди демонстрантов нет", - цитирует РИА "Новости" представителя полиции. Собеседник агентства также сообщил о попытке атаковать полицейский автомобиль около станции "Альтона" и опроверг появившуюся в местных СМИ информацию о попытке нападения на полицейский участок в этом районе.  

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