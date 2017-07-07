Путинская Россия могла бы сэкономить на пенсионерах ещё 1,7 трлн рублей

В научно-исследовательском финансовом институте (НИФИ) Минфина посчитали, что повышение пенсионного возраста в России по формуле «65/63» позволит сэкономить бюджету 1,7 трлн.

Как рассказала «Известиям» старший научный сотрудник НИФИ Татьяна Омельчук, это позволит сократить количество пенсионеров в стране на пять млн человек. По словам экспертов, такая мера даст краткосрочный финансовый эффект, так как трансферт снова придется увеличивать из-за повышения пенсионных выплат россиянам, которые будут работать дольше.

Омельчук отметила, что если не начать повышение пенсионного возраста, то это может привести к тому, что правительство не сможет постоянно индексировать пенсионные выплаты. Прежде всего, эксперт считает, что возраст выхода на пенсию необходимо уравнять для мужчин и женщин.

— Прежде всего пенсионный возраст мужчин и женщин нужно уравнять. Это справедливо с точки зрения продолжительности жизни. Женщины живут дольше, чем мужчины. Во всем мире идет тенденция по уравниванию пенсионного возраста для обоих полов, — сообщила Омельчук.

По данным проведенного НИУ ВШЭ исследования, повышение пенсионного возраста поддерживают 21% россиян.

От редакции: Нынешний пенсионный возраст мужчин как раз совпадает со средней продолжительностью жизни в РФ. Пора установить и тут равенство межгендерное, долой неравенство перед смертью! Вообще, Минфин мудро соображает: пора начать экономить на этой статье - на пенсионерах. А то грабят же и без того не очень-то прибыльный нефтебюджет. Пора этому положить конец - и будьте уверены, что эти либерал-маньяки конец действительно положат. Вот только нам, ещё помнящим нацбольские скандирования нулевых "За наших стариков уши отрежем" - нам бы хотелось увидеть в ближайшее время конец самого путинского режима, который таким ребром ставит вопрос и вполне серьёзно обсуждает, как экономить на стариках - а точнее, на отодвигании пенсионного вораста за порог средней продолжительности жизни. Господа силовигархи, миллиардеры и мультимиллиардеры, как Путин, Сечин, Миллер и прочие - вообще не обязаны платить из своих честно заработанных "зарплат" трудягам-старикам, я считаю. Пора уже положить конец и этому рудименту "совка"! То, что ВШЭ этим занимется, Высшая секта экономики, как её прозвали - очень хорошо. Уж они-то не ошибутся.

Д.Ч.