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Московский листок

Антиглобалисты штурмовали отель, осчастливленный присутствием Путина, а Маланью заблокировали в домике

Опубликовано 07.07.2017 в разделе комментариев 0

гамбург антиглобализм двадцатка
Антиглобалисты штурмовали отель, осчастливленный присутствием Путина, а Маланью заблокировали в домике

Участники массовых протестов в Гамбурге, где 7 июля открылся саммит G20, атаковали сотрудников охраны отеля Park Hyatt, где остановились президент России Владимир Путин, президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и премьер-министр Австралии Малкольм Тернбулл, сообщило немецкое издание Bild со ссылкой на полицию. 

Вместе с тем пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил журналистам, что российской стороне не известно о каких-либо инцидентах в отеле, где остановился президент РФ на время участия в саммите G20, сообщает РИА "Новости". 

"Впервые об этом слышим", - цитирует Пескова ТАСС. Сам Путин в это время находился в другом районе города в Конгресс-центре, где проходит саммит "двадцатки", передает агентство. 

В полиции Гамбурга также не подтверждают сообщения СМИ о попытках протестующих атаковать отель, где разместилась российская делегация во главе с Путиным, передает РИА "Новости". 

Меланью Трамп блокировали в гостевом домике 

В то же время демонстранты, протестующие против этого саммита, блокировали гостевой дом сената Гамбурга, где остановилась семья президента США Дональда Трампа. Из-за этого супруга американского лидера Меланья Трамп не смогла присоединиться к программе мероприятий с участием жен глав государств, участвующих в G20, передает ТАСС со ссылкой на агентство dpa. 

"Мы еще не получили от полиции разрешение покинуть резиденцию", - сообщила представитель Меланьи Трамп.

Напомним, число полицейских, пострадавших в ходе беспорядков в Гамбурге, где 7 июля открылся саммит G20, достигло 111 человек, задержаны более 40 протестующих, сообщили в полиции города. 

"По последним данным, ранения получили 111 полицейских, информации о раненых среди демонстрантов нет", - цитирует РИА "Новости" представителя полиции. Собеседник агентства также сообщил о попытке атаковать полицейский автомобиль около станции "Альтона" и опроверг появившуюся в местных СМИ информацию о попытке нападения на полицейский участок в этом районе. 

Ранее в этот день полиция в Twitter призвала граждан держаться подальше от этого района, сообщив, что там протестующие против саммита "большой двадцатки" забрасывают автомобили "коктейлями Молотова" и краской. В числе прочих пострадали и машины стражей порядка. В то же время газета Frankfurter Allgemeine сообщила, что протестующие напали на полицейский участок в этом районе.

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