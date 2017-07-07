Добивать Почту СССР в виде полуживой "Почты России" поставлен проверенный медведевский либерал

Генеральным директором ФГУП "Почта России" назначен бывший заместитель главы Минэкономразвития Николай Подгузов, сообщается на сайте Министерства связи и массовых коммуникаций. На этом посту он сменил Дмитрия Страшнова, полномочия которого были прекращены по истечении трудового контракта 1 июля 2017 года, отметили в ведомстве.

Ранее в пятницу, 7 июля, назначить Подгузова на этот пост рекомендовал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. "У вас есть достаточный опыт, который позволяет мне рекомендовать министру связи и массовых коммуникаций Николаю Никифорову назначить Вас на должность генерального директора ФГУП "Почта России", - заявил на встрече с заместителем главы Минэкономразвития глава правительства, слова которого приводит ТАСС.

Со своей стороны, Подгузов заверил, что в качестве руководителя "Почты России" приложит "максимум усилий для того, чтобы обеспечить высокий уровень услуг почтовой связи в нашей стране и реализовать экономический потенциал на благо ее граждан".

В начале июля глава Минкомсвязи РФ Николай Никифоров назначил временно исполняющей обязанности генерального директора ФГУП "Почта России" Ольгу Осину, занимавшую пост первого заместителя Страшнова.

Как сообщали ТАСС источники в правительстве и телекоммуникационной отрасли, в списке кандидатов на пост генерального директора "Почты России" были пять человек, в том числе сам Страшнов и два заместителя министра экономического развития - Станислав Воскресенский и Николай Подгузов.

Слухи об отставке Страшнова появились в начале этого года. В ноябре 2016 года Генпрокуратура по итогам проверки сочла незаконной выплату Страшнову премии за 2014 год в размере 95,4 млн рублей и потребовала возбудить уголовное дело по факту злоупотребления полномочиями.

В феврале 2017 года в Следственный комитет были направлены материалы другой прокурорской проверки, связанные с размером выплат заместителям Страшнова. В марте было возбуждено дело в отношении директора департамента организационного развития Минкомсвязи Ирины Лаптевой, которая, по версии следствия, рассчитала Страшнову завышенный должностной оклад и завысила размер вознаграждения за 2014 год.

Биография нового гендиректора

Николай Подгузов родился в Ленинграде 29 мая 1974 года. В 1997 году окончил Санкт-Петербургский государственный технический университет. В 2000 году окончил Московский государственный институт международных отношений МИД России.

В 2000-2003 годах работал на разных должностях в Министерстве финансов Российской Федерации.

С 2003-го по 2006 год - вице-президент департамента ОАО "Инвестиционный банк "Траст"". С 2006-го по 2010 год - вице-президент, директор управления ООО "Ренессанс капитал-Финансовый консультант". С 2010-го по 2012 год - начальник управления ЗАО "ВТБ Капитал".

С 2012-го по 2013 год - заместитель директора Департамента экономики и финансов Правительства Российской Федерации.

С сентября 2013-го по июль 2017 года - заместитель министра экономического развития Российской Федерации.

От редакции: Хочется голосом того белобрысого парня из "Нашей Раши", который с телевизором общается, сказать: "А, ну этого парня я знаю!". Что может быть лучшей рекомендацией, как не работа под началом либерал-коррупционера Улюкаева? Ну, и уж если Димон его рекомендовал на эту должность - будьте спокойны, теперь и пересылка подорожает, и "Почта Банк" будет постепенно вытеснять "традиционные усгули" Как это будет выглядеть? А вот представьте себе, что такое информационный "пузырь" и как его можно использовать в пользу всё той же злополучной "Почты России": все же сполна уже "наелись" историями про не дошедшие до адресата посылки и письма, я сам вот за полгода уж точно пары посылок не смог до адресата отправить, и не по моей вине, само собой... А тут появится добренький банковский клерк, который вам предложит застраховать посылку - мол, это предыдущее руководство допускало такое по-старинке разгильдяйство, а мы придумали верный способ, вы только заплатите побольше (и вам обязательно всё вернётся в случае успеха, если посылку не потеряют, только маленько удержится, но вы не заметите)! Вы только карточку "Почта Банка" заведите - и всё улучшится сразу. Ну, и далее включается система мотивирующих "скидок", чтобы пополнить клиентскую базу банка, которые, скидки-то окажутся, в итоге, наценками. Восславим же нового хозяина "Почты России" - Димон Тосканский плохого не посоветует!

Д.Ч.

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