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Московский листок

Украинский терроризм в полный рост

Опубликовано 07.07.2017 в разделе комментариев 3

украина терроризм

В центре Луганска неподалеку от площади Героев Великой Отечественной войны около 15.00 прогремел взрыв, в результате которого погибла женщина и еще 5 человек пострадали.

Предположительно, сработало самодельное взрывное устройство, начиненное резаной арматурой, которое было заложено в мусорную корзину у продуктового магазина. В результате теракта погибла капитан медицинской службы народной милиции ЛНР, также есть пострадавшие среди гражданского населения.

Второй взрыв прогремел примерно в 30 метрах от первого, спустя час. Пострадали два человека.

Место памятное, в 2014 году там погибла министр здравоохранения ЛНР, в результате обстрела дома правительства ракетой -воздух-земля с украинского Су-25. Тогда видео умирающей женщины с оторванными ногами вызвало бурную радость в украинской блогосфере ("самка колорада").

Теперь эти же твари перешли к прямому терроризму против гражданского населения, в центре города. Все в точности согласно недавним указаниям бывшего украинского военного министра.

Украинский терроризм спешит в Таганрог

Ну скажите теперь, что украинского терроризма не существует, что это просто мое воспаленное воображение.

Анатолий Баранов

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Всего комментариев к статье: 3
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Re: Дмитрий1111111 написал
-*Светослав*-------------------------- написал 07.07.2017 19:03
Бггг. Ваша т.н. "росгвардия" создана исключительно с целью стрельбы в беременных самок глупого стада российского. Если "росгвардия" рыпнется в Украину -- Украинские Воины мигом превратят ее в фарш и органические удобрения.
.
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(без названия)
Лис написал 07.07.2017 18:50
Вопрос не в воспаленном воображении а :"откуда дровишки?".Как так может быть что в Крыму отделений СберБанка нет вообще а на Украине хоть попой ешь? Ответ очевиден- Пуйло и либерастная камарилья и являются крупнейшими спонсорами нацистской хунты.Только за 5 месяцев текущего года из России в оффшоры ушло почти 22 млрд.$.И это не спекулятивное бабло а самое что ни есть наши "галерные".А где Пуйло? А у него есть "хитрый план"-он борется с международным терроризмом на заседании 20-ки.Тварь!
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(без названия)
Дмитрий1111111 написал 07.07.2017 18:45
После G20 США вторгнется в КНДР, а РФ, прикрываясь агрессией США начнет захват Украины. Для замещения силовых структур на Украине, спешно создана Росгвардия с полномочиями действовать за пределами страны.
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