Украинский терроризм в полный рост

В центре Луганска неподалеку от площади Героев Великой Отечественной войны около 15.00 прогремел взрыв, в результате которого погибла женщина и еще 5 человек пострадали.

Предположительно, сработало самодельное взрывное устройство, начиненное резаной арматурой, которое было заложено в мусорную корзину у продуктового магазина. В результате теракта погибла капитан медицинской службы народной милиции ЛНР, также есть пострадавшие среди гражданского населения.

Второй взрыв прогремел примерно в 30 метрах от первого, спустя час. Пострадали два человека.

Место памятное, в 2014 году там погибла министр здравоохранения ЛНР, в результате обстрела дома правительства ракетой -воздух-земля с украинского Су-25. Тогда видео умирающей женщины с оторванными ногами вызвало бурную радость в украинской блогосфере ("самка колорада").

Теперь эти же твари перешли к прямому терроризму против гражданского населения, в центре города. Все в точности согласно недавним указаниям бывшего украинского военного министра.

Украинский терроризм спешит в Таганрог

Ну скажите теперь, что украинского терроризма не существует, что это просто мое воспаленное воображение.

Анатолий Баранов

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