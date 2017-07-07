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Московский листок

Кадрового фэсба посадили в Литве на 10 лет за шпионаж

Опубликовано 07.07.2017 в разделе комментариев 1

фсб литва
Кадрового фэсба посадили в Литве на 10 лет за шпионаж

Вильнюсский окружной суд осудил гражданина РФ Николая Филипченко на десять лет лишения свободы за шпионаж. Судья Регина Поцене согласилась с версией следствия, согласно которой мужчина является кадровым сотрудником Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ, сообщает Delfi. 

Как стало известно, Филипченко пользовался фальшивыми документами, стремясь скрыть свою личность, и не раз незаконно пересекал границу Литвы. При этом ранее литовские правоохранительные органы сообщали, что россиянин стремился завербовать сотрудников Департамента охраны руководства (ДОР) Литвы с целью, чтобы те установили подслушивающее оборудование в рабочем кабинете и резиденции президента страны Дали Грибаускайте. 

Как отмечают журналисты, Филипченко спокойно выслушал приговор суда и подтвердил, что его понял. Когда его выводили из зала суда под охраной, он не ответил на вопросы журналистов. В течение 20 дней приговор может быть обжалован в Литовском апелляционном суде. 

В ходе судебных заседания Филипченко отказался от дачи показаний, не признал своей и вины и настаивал на том, что своими действиями он не причинил никакого вреда Литве. По информации Департамента Госбезопасности Литвы, это первый случай в истории страны, когда в связи со шпионажем был задержан и осужден кадровый сотрудник ФСБ. 

С 29 апреля 2015 года Филипченко содержится под арестом в Лукишкском следственном изоляторе-тюрьме Литвы. 

Ранее за шпионаж в Литве были осуждены бывший сотрудник госпредприятия Oro navigacija Ромуалдас Липскис, получивший пять лет лишения свободы; бывший военный медик Андрей Ошурков (три года лишения свободы). 

В феврале Шяуляйский окружной суд за шпионаж в пользу России осудил бывшего капитана ВВС Литовской армии Сергея Пушина и гражданина России Сергея Моисеенко. Первого приговорили к пяти годам, второго - к 10,5 годам лишения свободы. Осужденные обжаловали приговор в Апелляционном суде, но их жалобы еще не рассмотрены.

Напомним, эта история разворачивается на фоне скандала, случившегося на Украине.

Служба безопасности Украины (СБУ) 6 июля обнародовала имена двух российских пограничников, задержанных в конце июня на территории Херсонской области, приграничной с РФ. Также в СБУ сообщили, что именно инкриминируют задержанным россиянам. 3 июля СБУ начала в отношении задержанных досудебное расследование по ч. 2 в. 110 ("Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины") украинского уголовного кодекса, сообщается на сайте ведомства. 

"Следствие установило, что граждане РФ, сотрудники ФСБ, заместитель начальника резервного залога в/ч 9930 Аскар Кулуб и начальник кинологической группы в/ч 9930 Владимир Кузнецов, в период с декабря 2016 года до 30 июня 2017 года выполняли служебные задания в интересах Российской Федерации с целью изменения пределов территории или государственной границы Украины", - говорится в сообщении. 

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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
Читатель написал 07.07.2017 19:04
Надо и так поставить видеонаблюдение в кабинете президента Литвы и транслировать все онлайн, втч озвучку тел разговоров, все вход и выходящие документы публиковать. Исключение только по вопросам обороны и госбезопасности сделать.
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