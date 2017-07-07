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Московский листок

Очередное штормовое предупреждение в самой по себе опасной Москве

Опубликовано 07.07.2017 в разделе комментариев 0

москва собянин ветер погода
Очередное штормовое предупреждение в самой по себе опасной Москве

Штормовое предупреждение в связи с усилением ветра до 15 м/с и более объявили эксперты столичного метеобюро до вечера пятницы. «До 21.00 в Москве и ТиНАО ожидается сильный ветер с порывами 15 м/с и выше», — говорится в сообщении. 

Пешеходам рекомендуют держаться подальше от дорожных знаков, рекламных конструкций и парковых зон, а водителям — не ставить свои автомобили под деревьями. 

Синоптики напоминают, что в ближайшие дни в столице сохранится холодная погода, на 4–6 градусов ниже климатической нормы. 

Во Владимирской, Ивановской, Костромской и Ярославской областях на субботу объявлен оранжевый уровень погодной опасности, означающий, что есть вероятность стихийных бедствий, передает Утро.ru. 

Ранее в пятницу в погодном центре «Фобос» сообщили, что суббота станет самым холодным днем июля в столице. Москва окажется в «мешке арктического холода», отметили синоптики.

- Я вот тут хожу, - добавляет редактор ФОРУМа.мск Д.Чёрный, - по Садовому кольцу у себя, и точно вам говорю, для падения ветхих полосатых конструкций, с помощью которых реализуют программу "Моя улица" вовсе не нужно никакого штормового ветра, каких-то сильных порывов, в состояние ЧС (так, что ходить невозможно или травмоопасно) тут приводит тротуары любой дождик, а уж если будет ветрило, как обещают, так это коллапс глобальный, впрочем, Собянин же всегда готов "пережить ещё одну стихию", воду он пережил, теперь ветерок осталось, и можно рядом с Гераклом... 



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