РФ призвали в ОБСЕ мирно отдать Крым Украине: "референдум под дулами" нелегитимен

Общий комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ в пятницу в Минске поддержал предложенный украинской делегацией проект резолюции "Восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины", Россия проголосовала против, передает корреспондент "Интерфакса".

Согласно проекту резолюции, ПА ОБСЕ заявляет о своем "полном уважении суверенитета, независимости, единства и территориальной целостности Украины в пределах ее признанных международным сообществом границ, которые включают Автономную Республику Крым и город Севастополь".

Кроме того, в документе ПА ОБСЕ заявляет об "осуждении временной оккупации Автономной Республики Крым и города Севастополя Российской Федерацией и продолжающейся гибридной агрессии России против Украины в Донбассе".

Также в проекте резолюции ПА ОБСЕ "настоятельно призывает Российскую Федерацию прекратить спонсирование террористической деятельности в Украине посредством притока боевиков, денежных средств и оружия через неподконтрольный правительству участок украинско-российской государственной границы и перестать оказывать любую поддержку незаконным вооруженным формированиям в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины, которые совершают террористические акты в Украине".

В документе также содержится призыв к Российской Федерации "обеспечить вывод своих вооруженных формирований, военной техники и наемников с территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины под наблюдением ОБСЕ, а также разоружение всех незаконных вооруженных формирований".

Позиция России

В ходе обсуждения проекта резолюции председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий пригласил всех приехать "в Российские Крым и Севастополь, которые вернулись в Российскую Федерацию на основе норм международного права, и посмотреть своими глазами на то, какую радость испытывают жители Крыма и Севастополя, насколько гармонично и успешной является их жизнь".

Кроме того, Слуцкий заявил об отсутствии российских тяжелых вооружений и российских гибридных вооруженных сил на юго-востоке Украины.

В свою очередь член российской делегации депутат Николай Рыжак, выступая против принятия украинской резолюции, сказал: "Вот так в 30-ые годы ползучий фашизм потихоньку завладевал умами спокойных европейцев, а потом мы все в коалиции преодолевали чудовищную войну. Вот и сейчас мы поощряем ростки неонацизма в Украине. Вы еще будете жалеть, когда события в Украине заставят вас переосмыслить постулаты, которые вы выдвигаете в отношении граждан Крыма".

"Мы не можем принимать такую резолюцию и считаем, что позорно принимать ее в XXI веке, когда фашизм вновь поднимает голову ", - заявил Рыжак. По его словам, "некоторые идеологи ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая организация - ИФ) находятся под трепетным патронажем в Украине".

Заместитель председателя Госдумы, руководитель российской делегации на сессии ПА ОБСЕ Петр Толстой, выступая также против резолюции, заявил, что ранее предлагалось отказаться от рассмотрения данного документа. Однако, продолжил он, "если Ассамблея хочет, то Россия может представить 136 пунктов нарушения украинскими властями норм международного права".

Ответ Украины

В завершение дискуссии слово взял автор резолюции Артур Герасимов. "Когда вы говорите о референдуме в Крыму, то каким образом референдум под дулами "Калашникова" соответствует нормам международного права? И когда вы говорите о том, что в отчете СММ ОБСЕ отсутствуют данные о присутствии российского вооружения, то что тогда значат слова система "Буратино" в этих отчетах? Это новейшие экземпляры российского оружия", - обратился Герасимов к своим российским коллегам и призвал их не врать.

В итоге комитет большинством голосов одобрил предложенную резолюцию.

Тем временем, в качестве очередного аргумента о возврате Крыма, в центре Луганска неподалеку от площади Героев Великой Отечественной войны около 15:00 прогремел взрыв, в результате которого погибла женщина и еще 5 человек пострадали.

Предположительно, сработало самодельное взрывное устройство, начиненное резаной арматурой, которое было заложено в мусорную корзину у продуктового магазина. В результате теракта погибла капитан медицинской службы народной милиции ЛНР, также есть пострадавшие среди гражданского населения.

Второй взрыв прогремел примерно в 30 метрах от первого, спустя час. Пострадали два человека.

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