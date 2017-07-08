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Московский листок

"Хорошим" можно убивать "плохих": Карабахский урок для "союзников агрессора"

Опубликовано 08.07.2017 в разделе комментариев 1

украина нато армения азербайджан карабах
"Хорошим" можно убивать "плохих": Карабахский урок для "союзников агрессора"

Вооруженные силы Азербайджана нанесли упреждающий удар по подразделениям армии Армении в Нагорном Карабахе. Такая информация содержится в сообщении на сайте Минобороны Азербайджана. По мнению ведомства, армянские военные планировали осуществить провокацию и превентивный удар сорвал их планы.

ВС Азербайджана нанесли удары на Физули-Ходжавендском участке линии соприкосновения войск. В результате убиты армянские военнослужащие, выведены из строя несколько единиц боевой техники, разрушены различные объекты военной инфраструктуры.

- Если ОБСЕ признает Россию агрессором и требует вернуть в состав Украины Донбасс и Крым, - прокомментировал новость главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов, - то почему бы азербайджанским вооруженным силам не нанести превентивный удар по союзнику "агрессора", по Армении? Если украинские террористы могут совершенно безнаказанно взрывать мирных жителей Луганска под предлогом возвращения его в состав Украины, то почему азербайджанским военным не убить немного "оккупантов-армян" с той же благородной целью? Не видеть взаимосвязи может только уж совсем ограниченный человек. Те, кого на западе объявили "агрессором" - это уже не люди, это двуногие существа, которых можно убивать любым способом... Как в Ираке, Афганистане, Ливии, Сирии. Конфликт в Карабахе не имеет позитивного решения в существующей системе координат. В свое время армяне убили множество азербайджанцев на взаимной основе и теперь в Карабахе нет ни одного. Победа Азербайджана в Карабахе тоже будет означать геноцид, но уже армян. Там по-другому уже не получится. Там нет цивилизованного выбора - по обе стороны сидят бывшие и будущие военные преступники. За Азербайджаном стоит Турция и негласно НАТО. За Арменией, понятно, Россия. У армян при слове "турок" рефлекторно встают волосы, там даже турку для кофе называют только джезве. Правда, у армян сильное лобби в Европе и США, но где та Европа?

Украинский терроризм в полный рост

- Конечно, вернись Россия на Кавказ в полном объеме, конфликт можно было бы погасить, причем к более-менее взаимному согласию, - продолжил Анатолий Баранов. - Но разве ради этого сегодня вооружают азербайджанскую армию? Да и Турция тоже совершенно не против установить над Кавказом собственную гегемонию. Так что угроза русско-турецкой войны совсем не исчезла, тем более, что половина нынешней Украины - это бывшая Турция. И, кстати, соверешенно прозрачно, почему Анкара заявляет, что никогда не признает Крым российским - потому что по условиям Кючук-Кайнарджийского мирного договора если Крым не российский, то он турецкий! А принимать в расчет какую-то Украину... Впрочем, "незалежная держава" свою роль еще не сыграла. Когда жизнь в Новороссии, которая от Одессы до Новороссийска, станет совсем невозможной, третья сила может прийти ко всеобщему удовлетворению. И виноватые уже есть - армяне, которых во множестве проживает и на Украине, и на юге России, и на Кавказе, и в Крыму. Если мне память не изменяет, во время Волынской резни патриоты Украины резали не только поляков, но и армян? Европейцы же... Сталин, правда, эту резню пресек, проведя операцию "Висла", но он же кровавый диктатор. Значит, так нельзя. Значит, будут резать...



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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
!!TO-TOTOT GRJADJOT!!!&& написал 08.07.2017 00:12
"Когда жизнь в Новороссии, которая от Одессы до Новороссийска, станет совсем невозможной, третья сила может прийти ко всеобщему удовлетворению."
- Таки путин таки вздохнет с облегчением! Коммунизм к нему с юга таки не пришел - и опять доску колчаку повесит...
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