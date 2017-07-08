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Московский листок

Рыбинский мэр превратил старших по домам в попрошаек

Опубликовано 08.07.2017 автором К. Шушков в разделе комментариев 0

жкх деньги мэр
Рыбинский мэр превратил старших по домам в попрошаек

В Рыбинске старшие по домам за свои труды получают двести пятьдесят рублей в месяц. Двести пятьдесят рублей за всю нервотрепку, которая приходится на долю старших – это само по себе издевательство.

Но мэр города, Денис Добряков, даже за этот мизер заставил старших унижаться – обязал их собирать ежеквартально подписи всех жителей дома, что они согласны! И мало того, что поставил старших в положение попрошаек – он еще вдобавок обложил эти несчастные двести пятьдесят рублей подоходным налогом!!!

Впрочем, может быть, господин Добряков просто бережлив, экономит народные деньги? Но почему в таком случае он не собирает у жителей города подписи касательно своей зарплаты? Почему не поинтересуется у них – а согласны ли жители Рыбинска, чтобы он получал свою зарплату? А может, они не согласны?

Таких опросов бережливый господин Добряков почему-то не проводил ни разу.

Наши буржуи щедро тратят народные деньги, когда хотят побаловать себя любимых. Отгрохать дворец, купить яхту, преподнести подарок любовнице – на это не жалко швырять миллиарды. И то сказать - разве можно экономить на таких вещах! Это - святое!

Зато какую бережливость проявляют эти же самые господа, когда дело касается нас! Как старательно они считают и пересчитывают наши с вами копейки! Если речь идет о медицине, об образовании, о наших зарплатах и пенсиях – какими они становятся экономными!

Правильно, на ком же еще экономить, если не на народе? Не на себе же экономить, в самом деле!



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