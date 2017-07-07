Московский полосатый ад под названием "Моя улица" будет бесконечным

Заммэра российской столицы Петр Бирюков заявил, что работы по благоустройству улиц не закончатся никогда. Как сообщает издание Lenta.ru, чиновник заявил об этом на VII Московском урбанистическом форуме.

Бирюков отметил, что его часто спрашивают о дате окончания программы «Моя улица». «Отвечаю: никогда», — заявил чиновник. Кроме того, он подчеркнул, что «хороший хозяин в доме всегда наводит порядок, со своими детками, младшими, старшими. Мы с вами — хозяева нашей Москвы». Бирюков заверил, что работа по благоустройству Москвы будет «бесконечной».

Программа благоустройства «Моя улица» реализуется в Москве с 2015 года. Предполагалось, что она продлится до 2018 года. Под нее подпадают более 4 тыс. улиц и вылетных магистралей. Основная цель — создание в городе благоприятной среды для пешеходов, велосипедистов и людей с ограниченными возможностями.

От редакции: Уж мы долго сдерживались, но пора и высказаться, раз собянинскаяивласть-рецидивистка никак становиться не может. Ишь, нашли ручеёк для денег! Да кто им право давал выворачивать асфальт, прекрасно лежавший до этого и ещё много лет готовый прослужить? Что, может, опрашивали местных жителей перед тем, как Каретный Ряд, где с асфальтом всё было прекрасно, без трещин - превращать в пыльный кошмар? Нет, не опрашивали - сами выдумали, как пилить столичный бюджет, взяли пилы и вместе с плиткой пилят такой же толщины купюры.

Но зачем, зачем утяжелять тротуары - которые и так уже не в состоянии с дождевой водой справляться? Может, столичные власти и тот же, переживший Лужкова Бирюков до этого занимался прочисткой ливневой канализации? Наборот - они её засоряли строительными отходами прошлым летом, как раз по этой самой программе "Моя улица". И результат был налицо - потоп по колено в случае любого дождя. Так что если они действительно не могут остановиться с этой "Моей улицей" - пора их останавливать москвичам. Они сами всё свезли сюда для баррикад. Иначе плитка - не идущая в сравнение с афсальтом по твёрдости (крошится от лёгкого удара ломом или лопатой) станет надгробной плитой всей нашей центральной, исторической Москве, зимой становясь ещё и зоной повышенного травматизма.

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Дмитрий Чёрный, потенциальный муниципальный депутат, район Красная Пресня